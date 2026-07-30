‘ମୋ ହୃଦୟରେ ବଙ୍ଗ କେବେ ବି କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତ ହୋଇନି’
୨୦୦୩ ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ତସଲିମାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ‘ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ’ ଉପରେ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ
କୋଲକାତା: ନିଜର ବିବାଦୀୟ ପୁସ୍ତକ ‘ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ’କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହୋଇଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ କୋଲକାତା ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଲେଖିକା ତସଲିମା ନସରିନ। ଦୀର୍ଘ ୧୯ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ କୋଲକାତାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ତସଲିମା। ଆଉ କହିଛନ୍ତି; ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କୋଲକାତା ଫେରିବା ମୋତେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରାଉଛି।
ପ୍ରଥମ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ: ତସଲିମା ନସରିନ ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖରେ କୋଲକାତାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରଶିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟିକ ଶୀର୍ଷେନ୍ଦୁ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ୨୦୦୭ ମସିହା ପରେ କୋଲକାତାରେ ଏହା ତସଲିମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାର୍ବଜନୀନ ସଭା ହେବ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ କୋଲକାତା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ଛାଡ଼ିବାର ଏକ ଦଶକ ପରେ ସେ କୋଲକାତାକୁ ନିଜ ଘର ବୋଲି ମାନିଥିଲେ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଟୁଟ: ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ତସଲିମାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ‘ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ’ ଉପରେ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ। ତସଲିମା କହିଛନ୍ତି, କୋଲକାତା କେବଳ ମୋର ରହିବା ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏମିତି ଏକ ସହର ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣାପଣର ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ଏତେ ବର୍ଷ ଦୂରରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି କମିନାହିଁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେପରି ମୁଁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ମୋ’ ହୃଦୟରେ ବଙ୍ଗ କେବେ ବି କୌଣସି ସୀମା କିମ୍ବା କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ବଙ୍ଗର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳର ଦ୍ୱାର ମୋ’ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବଙ୍ଗର ଏହି ଅଂଶ ହିଁ ମୋର ଘର।”
ଖୁସି ସହ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନୁଭବ: ତସଲିମା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖୁସି ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କୋଲକାତା କେବଳ ଏକ ସହର ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି। ଏଠାରେ ମୋର ଘର, ବନ୍ଧୁ, ପାଠକ ଓ ଆପଣାପଣ ରହିଛି। ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରାୟ ୧୯ ବର୍ଷ ମୋଠାରୁ ଅଲଗା କରି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଘରକୁ ଫେରିବା ସେହି ହଜି ଯାଇଥିବା ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଅତିଥି ଭାବରେ ଫେରୁନାହିଁ। ମୁଁ ସେହି ମଣିଷ ଭାବରେ ଫେରୁଛି, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ବଙ୍ଗର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ମନେ କରିଛି ବୋଲି ତସଲିମା କହିଛନ୍ତି।
କିଏ ଡାକିଛି?: ଏହାପୂର୍ବରୁ ତସଲିମା ନସରିନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି; ମୋତେ କୋଲକାତାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ସଂଗଠନ ‘ସେକୁଲାର ମିଶନ’। ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମୁସଲିମ ଉସମାନ ଘନି ମଲ୍ଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନା ବିଜେପି ମୋତେ କୋଲକାତାକୁ ନେଉଛି ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର କେବଳ ମୋ’ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ତସଲିମା କହିଛନ୍ତି।