ରାଜ୍ୟରେ ଆଗତ ହେଲା ନୂଆ ବିଲ୍, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବିବାହ କରିଥିବା ଲୋକ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ଫସିବେ, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂତନ ବିଲ୍…

ରାଜ୍ୟରେ ଆଗତ ହେଲା ନୂଆ ବିଲ୍, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବିବାହ କରିଥିବା ଲୋକ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ଫସିବେ
Polygamy Ban: ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଆସାମ ବହୁବିବାହ ନିଷେଧ କରି ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଆସାମ ବିଧାନସଭା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆସାମ ବହୁବିବାହ ନିଷେଧ ବିଲ୍ ୨୦୨୫ ପାସ୍ କରିଛି । ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ବହୁବିବାହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୈଧ କରିଛି ।
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଆଇନ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ଅର୍ଥାତ୍ ଆସାମରେ ରହୁଥିବା ମୁସଲମାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଇସଲାମିକ୍ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ଥରେରୁ ଅଧିକ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଆସାମ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଲରେ, ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ଜେଲଦଣ୍ଡଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜରିମାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବ।
ଆସାମରେ ବହୁବିବାହ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପରେ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଣ ହେବ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ…
ନୂତନ ବିଲ: ଆସାମ ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ଏକ ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ବିବାହ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବୈଧ ଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ଏକ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ।
କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ବିବାହକୁ ଲୁଚାଇ ପୁନର୍ବାର ବିବାହ କରନ୍ତି, ତେବେ ୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ସହ ଭାରୀ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇପାରେ।
ମିଳିବନି ସରକାରୀ ଚାକିରି: ଆସାମର ଏହି ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଧିକ ଥର ବିବାହ କରନ୍ତି, ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଲରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ।
ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ: ଆସାମ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ବିଲ୍ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁବିବାହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଗତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବିଲ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁବିବାହ ପ୍ରଥାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବ । ତେବେ ଏହି ବିଲ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏକାଧିକ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହି ବିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଏକାଧିକ ବିବାହ କରୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ପୂର୍ବ ବିବାହ ବୈଧ ରହିବ।