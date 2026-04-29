ଆସାମରେ ‘ହ୍ୟାଟ୍ରିକ’ ଅଭିମୁଖେ ବିଜେପି: ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍‌ର ବଡ଼ ପୂର୍ବାନୁମାନ

ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶତ ଅନୁସାରେ, ବିଜେପିକୁ ୪୫.୫ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ମିଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସକୁ ୩୯.୮ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ମିଳିପାରେ।

By Shiv Sankar Singh

ଗୁଆହାଟୀ: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଆସାମରେ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏକ ବିପୁଳ ବିଜୟ ସହ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରୁଛି। ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେପି ୮୫ ରୁ ୯୫ଟି ଆସନ ପାଇବାକୁ ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ୨୫ ରୁ ୩୨ଟି ଆସନ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସାମ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ୨୦୨୬ ଅନୁସାରେ, ବିଜେପି କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ‘ମାଟ୍ରିଜ୍’ (Matrize) ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶତ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେପିକୁ ୪୫.୫ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ମିଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସକୁ ୩୯.୮ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ମିଳିପାରେ।

ଚଳିତ ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ରେକର୍ଡ ୮୫.୯୬ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି, ଯାହା ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ୮୨.୦୪ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ‘ଦଲଗାଓଁ’ (Dalgaon) ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସର୍ବାଧିକ ୯୪.୫୭ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ‘ଆମ୍ରି’ (Amri) ରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ୭୦.୪୦ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

ଗତ ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ୬୦ଟି ଆସନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ୨୯ଟି ଆସନ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ୩୩.୨ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ୨୯.୭ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅସମ ଗଣ ପରିଷଦ (AGP) ୭.୯ ପ୍ରତିଶତ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି ଲିବରାଲ୍ (UPPL) ୩.୪ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ (AIUDF) ୯.୩ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

You might also like More from author
More Stories

1 of 24,051