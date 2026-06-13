ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଲାଗୁ: ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜୋରିମାନା

ବାର ବା ‘ଅନ' ଶପରେ ଅତିକମରେ ୭୫୦ ମିଲିଟରର ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ପେଗର ମାପ ୬୦ ମିଲିଲିଟର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସାମ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଅବକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରି ପରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ‘ଆସାମ ଅବକାରୀ (ସଂଶୋଧନ) ନିୟମ ୨୦୨୬’କୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ବିକ୍ରି, ଦୋକାନର ସ୍ଥାନ ଓ ଲାଇସେନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଫରକୁ ନେଇ ବହୁତ କଠୋର ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପାରମ୍ପରିକ ପାନୀୟକୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

ରାଜସ୍ୱର କଡ଼ା ନିୟମ

ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦେଶୀ ମଦ, ବିୟର ଓ ଦେଶୀ ମଦର ସମସ୍ତ ହୋଲସେଲ ଓ ରିଟେଲ ଅଫ ଦୋକାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏକ ‘ସର୍ବନିମ୍ନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୃତ ରାଜସ୍ୱ’ ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ୪ଟି ତ୍ରୈମାସିକରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ନଦେଲେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଜୋରିମାନା ଓ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ମାସକୁ ୧.୫ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସୁଧ ଲାଗିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅଭିଷେକଙ୍କ କୋଲକାତା ଘରେ ପୋଲିସର ରାତି ଅଧିଆ…

ବିଜେପିକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଏସ୍.…

ଫୁଲ ପେଗ ମାପ ୬୦ ମିଲିଲିଟର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ

ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ଦୁଇଟି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟରେ ଅତିକମରେ ୫୦୦ ମିଟର ଦୂରତା ରହିବ। ନଗର ନିଗମ ଓ ସହରରେ ୧ କିଲୋମିଟର ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅତିକମରେ ୨ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ରହିବା ଜରୁରୀ। ‘ଅଫ’ ଦୋକାନରେ ଏବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୮୦ ମିଲିଟର ବା ତାଠାରୁ ବଡ଼ ସିଲବନ୍ଦ ବୋତଲ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ବାର ବା ‘ଅନ’ ଶପରେ ଅତିକମରେ ୭୫୦ ମିଲିଟରର ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ପେଗର ମାପ ୬୦ ମିଲିଲିଟର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି।

ସ୍ଥାନୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ପାନୀୟକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ

ଆସାମର ଆଦିବାସୀ ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜନଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ‘ହେରିଟେଜ’ ମଦକୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବ୍ୟାବସାୟିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ରିହାତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଲାଇସେନ୍ସ କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଳ ନିବାସୀ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜନଜାତୀୟ ସମୂହକୁ ମିଳିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାହାର ଲୋକ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋ-ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଲାଇସେନ୍ସର ଫିସ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ କମାଇ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି, ହେରିଟେଜ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବାର ରିଟେଲ ଲାଇସେନ୍ସର ଫିସକୁ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ କମାଇ ମାତ୍ର ୫୦୦ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଛୋଟ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦୈନିକ ଉତ୍ପାଦନର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ୧,୦୦୦ ଲିଟର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ‘ଆସାମ ମେଡ ଲିକର’ ନାମରେ ଏକ ନୂଆ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଯୋଡା ଯାଇଛି, ଯାହାର ଆଲକହଲ କ୍ଷମତା ୧୭.୧୨% ହେବ।

You might also like More from author
More Stories

ଅଭିଷେକଙ୍କ କୋଲକାତା ଘରେ ପୋଲିସର ରାତି ଅଧିଆ…

ବିଜେପିକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଏସ୍.…

ଦିନିକିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳୀ ଭାବେ…

ଭାରତକୁ ଆମେରିକାର ନାଲି ଆଖି, ଇରାନରୁ ତେଲ…

1 of 17,267