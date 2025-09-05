‘ବାପା-ମାଆ ବା ଶାଶୁ-ଶଶୁରଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ’, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ୨ ଦିନର ସ୍ପେଶାଲ ଲିଭ୍
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ମିଳିବ ସ୍ପେଶାଲ ଲିଭ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସାମ ସରକାର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 2 ଦିନର Special Casual Leave ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇପାରିବେ।
ଏହି ସୂଚନା ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଏହି ଛୁଟି ‘ମାତୃ-ପିତୃ ବନ୍ଦନା’ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2025 ମସିହାର 14 ଏବଂ 15 ନଭେମ୍ବରରେ ଦିଆଯିବ। ଯାହା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ଘୋଷଣା: ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଅଭିଭାଷଣରେ ଏହି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, “ଆସାମ ରାଜ୍ୟପାଳ ‘ମାତୃ-ପିତୃ ବନ୍ଦନା’ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ୧୪, ୨୦୨୫ (ଶୁକ୍ରବାର) ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୧୫, ୨୦୨୫ (ଶନିବାର) ଦିନ Special Casual Leave ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି।”
ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନଭେମ୍ବର ୧୬ (ରବିବାର) ଛୁଟି ସହିତ ଏହି ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପାରିବେ।
ଏହିମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ମିଳିବ ନାହିଁ: ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛୁଟି ଦେବା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇପାରିବେ।
ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇପାରିବ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏହି ଛୁଟି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ, ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ନାହିଁ ସେମାନେ ଏହି ଛୁଟି ପାଇବେ ନାହିଁ।