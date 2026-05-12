କିଏ ହେବେ ହିମନ୍ତଙ୍କ ନୂଆ ଟିମର ସଦସ୍ୟ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ଶପଥ ନେବାକୁ ଥିବା ୪ ହେଭିୱେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ
ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସହ ବିଜେପି (BJP), ଏଜିପି (AGP) ଏବଂ ବିପିଏଫ୍ (BPF) ର ଚାରିଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେବେ। ଖାନାପାରା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅନେକ ଶୀର୍ଷ ନେତା ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଯାହା ଆସାମରେ NDA ର ତୃତୀୟ ପାଳିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବ।
ଗୁଆହାଟୀ: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ନେତା ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ମଙ୍ଗଳବାର ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଚାରିଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେବେ ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେପିରୁ ଦୁଇଜଣ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଅସମ ଗଣ ପରିଷଦ (AGP) ଓ ବୋଡୋଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପିପୁଲ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ (BPF) ରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି।
ଆସାମର ରାଜ୍ୟପାଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧:୪୦ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। ଆସାମରେ ଏହା ହେବ ତୃତୀୟ NDA ସରକାର। ଶର୍ମା କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଏହି ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଅଣ-କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏଥିସହିତ ସେ ତାଙ୍କ ସହ ଶପଥ ନେବାକୁ ଥିବା ଚାରିଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାମେଶ୍ଵର ତେଲି, ଯିଏ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ୨୦୨୬ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଲିୟାଜାନ୍ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଧ୍ରୁବ ଗୋଗୋଇଙ୍କୁ ୧୦,୪୫୯ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଅତୁଲ ବୋରା ଯିଏ କି AGP ର ସଭାପତି, ସେ ବୋକାଖାତ ଆସନରୁ ରାଇଜର ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହରି ପ୍ରସାଦ ଶୈକିଆଙ୍କୁ ୬୦,୫୩୭ ଭୋଟ୍ରେ ହରାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୋରା ୨୦୧୬ ରୁ ଉଭୟ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ ଏବଂ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ଵ ଶର୍ମାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ କୃଷି, ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି।
ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିପିଏଫ୍ (BPF) ର ଚରଣ ବୋରୋ, ଯିଏ ୨୦୧୬ ରୁ ମଜବତ ବିଧାନସଭା ଆସନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ସହ ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବରରୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ୫୫,୫୪୬ ଭୋଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ଅଜନ୍ତା ନେଓଗ ଶପଥ ନେବେ। ସେ ଆସାମର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ୨୦୨୧ ରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଲାଘାଟ ଆସନରୁ ୨୦୦୧ ମସିହାରୁ କ୍ରମାଗତ ପାଞ୍ଚଥର ବିଧାୟିକା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିତୁପନ ଶୈକିଆଙ୍କୁ ୪୩,୭୫୯ ଭୋଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ବିଜୟ ଧାରା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ଦାସ ଆସାମ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ପଦ ପାଇଁ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ। ଶ୍ରୀ ଦାସ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୬ରେ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଭୟ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଟିମ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ସମୃଦ୍ଧ ଆସାମ ଗଠନ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ଏପରିକି ମିଜୋରାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଖାନାପାରାସ୍ଥିତ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଆସାମରେ NDA ବହୁମତ ହାସଲ କରିଛି। ୧୨୬ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ମେଣ୍ଟ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ପାଇଛି। ବିଜେପି ଏକାକୀ ୮୨ଟି ଆସନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦଳ AGP ଏବଂ BPF ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧୦ଟି ଲେଖାଏଁ ଆସନ ପାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର ୧୯ଟି ଆସନରେ ସୀମିତ ରହିଛି।