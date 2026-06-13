ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର AN-32 ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ: ୨ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ସହ ୫ ଶହୀଦ, କୋ-ପାଇଲଟ୍ ଗୁରୁତର
ଅସମର ଜୋରହାଟସ୍ଥିତ ଏକ ଏୟାର ବେସ୍ରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ଏଏନ୍-୩୨ (AN-32) ପରିବହନ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ୫ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ଅସମ: ଅସମର ଜୋରହାଟସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (IAF) ର ଏକ ଏୟାର ବେସ୍ରେ ଅବତରଣ (Landing) କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଏଏନ୍-୩୨ (AN-32) ପରିବହନ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାୟୁସେନାର ୫ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ବିମାନର କୋ-ପାଇଲଟ୍ (ସହ-ଚାଳକ) ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ୫ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇନକ୍ଵାରୀ (ତଦନ୍ତ କମିଟି) ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏୟାର ବେସ୍ ପରିସର ଭିତରେ ଅବତରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ବିମାନଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ୫ ଜଣ ବାୟୁସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ହେଲେ: ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ ଲିଡର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସିଂ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଶୁଭମ କୁମାର, ସର୍ଜେଣ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା, ଅଗ୍ନିବୀରବାୟୁ ଖେମାରାମ କୁମାବତ ଏବଂ ଅଗ୍ନିବୀରବାୟୁ ଦାନିଶ ଆଲମ। ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ସହ ଦୁଃଖର ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏୟାର ବେସ୍ ପରିସର ଭିତରେ ଅବତରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ବିମାନଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେଥିରେ ଥିବା ୫ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ବିମାନର କୋ-ପାଇଲଟ୍ (ସହ-ଚାଳକ) ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବାୟୁସେନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇନକ୍ଵାରୀ (ତଦନ୍ତ କମିଟି) ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେ ନେଇ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।