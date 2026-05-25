Assam UCC Bill : ବିବାହ ଏବଂ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଲିଭ-ଇନ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିୟମ, ଆସାମ UCC ବିଲ୍‌ରେ କ’ଣ ରହିଛି?

ଏହି ବିଲ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିବାହ ଏବଂ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥାଏ। ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ବିବାହର 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ବିବାହ ଘୋଷଣାନାମା (Marriage Memorandum) ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

By Priyanka Das

Assam UCC Bill : ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୂପ ବୋରା ସୋମବାର (୨୫ ମଇ) ଦିନ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ‘ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ (ୟୁସିସି, ଆସାମ, ୨୦୨୬)’ ବିଲ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍‌ରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ, ବିଚ୍ଛେଦ, ଉତ୍ତରାଧିକାର ଏବଂ ଲିଭ-ଇନ ରିଲେସନସିପ୍‌କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଏକ ସମାନ ନାଗରିକ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଇଛି। ତେବେ, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏହି ବିଲ୍‌ର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନାହିଁ।

ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଧର୍ମ-ଆଧାରିତ ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ବଦଳରେ ଏକ ସମାନ ସଂହିତା ଆଣିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ନ୍ୟାୟ, ସମାନତା ଏବଂ ଆଇନଗତ ଏକରୂପତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ।

ଏହି ବିଲ୍ ଅଧୀନରେ ଏକ-ବିବାହକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ବୟସ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ୨୧ ବର୍ଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୧୮ ବର୍ଷ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ, ଏହି ଆଇନ ବିଦ୍ୟମାନ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ବିବିଧତାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏଥିରେ ବୈଦିକ ବିବାହ, ଅହୋମ ଚକଲୋଙ୍ଗ, ସପ୍ତପଦୀ, ନିକାହ, ପବିତ୍ର ମିଳନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ କାରଜ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏହି ବିଲ୍ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବିବାହ ଏବଂ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରେ। ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବିବାହର ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବ୍-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ବିବାହ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ମାରେଜ ମେମୋରାଣ୍ଡମ) ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ସମାନ ଆଧାର, ଯେପରିକି କ୍ରୂରତା, ପରିତ୍ୟାଗ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତିକୁ ଏହି ଆଇନରେ ସଂହିତାବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ବିଲ୍‌ରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ କଷ୍ଟୋଡି ସାଧାରଣତଃ ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ।

ଉତ୍ତରାଧିକାର ମାମଲାରେ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନ ବିନା ଉଇଲ୍‌ରେ ହେଉଥିବା ଉତ୍ତରାଧିକାର ପାଇଁ ଏକ ଲିଙ୍ଗ-ସମାନ ବିରାସତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲାମାନେ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କର ଏକ ସମାନ ‘ଶ୍ରେଣୀ-୧’ (କ୍ଲାସ୍-୧) ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ୍କ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ଉଇଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦିଏ।

ଲିଭଇନ୍ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ନେଇ କ’ ରହିଛି ନିୟମ?

ଏହି ଆଇନ ଲିଭ-ଇନ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରେ, ଯେଉଁ ଅଧୀନରେ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୈଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ, ଏବଂ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସାଥୀ ଅଦାଲତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଭରଣପୋଷଣ ଦାବି କରିବାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ।

ଏହି ବିଲ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଅଧୀନରେ, ଦ୍ୱି-ବିବାହ ଏବଂ ବହୁ-ବିବାହ ପାଇଁ ସାତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଜବରଦସ୍ତି, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କିମ୍ବା ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାତ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଏବଂ ଜରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି।

ବିବାହ ଏବଂ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ହେବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ, ଛାଡ଼ପତ୍ର କିମ୍ବା ଲିଭ-ଇନ ସମ୍ପର୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ କଲେ ଜରିମାନା ଲାଗିବ, ଯେତେବେଳେ କି ନକଲି ଦସ୍ତାବିଜ ଜମା କଲେ ଜେଲ୍ ଏବଂ ଜରିମାନା ଉଭୟ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନ ‘ଆସାମ ମୁସଲିମ ବିବାହ ଏବଂ ଛାଡ଼ପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିନିୟମ, ୨୦୨୪’ କୁ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରୁଛି। ତେବେ, ୟୁସିସି (ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା) ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ବହୁ-ବିବାହ, ଏକ ‘ସେଭିଂସ କ୍ଲଜ୍’ (ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା) ଅଧୀନରେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।

 

