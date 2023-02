ବିଦେଶରୁ ହାୱାଲା ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗ, ଜୋୟାଲୁକାସ୍ ଜୁଏଲାରୀର ୩୦୫ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କଲା ଇଡି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଳଙ୍କାର କମ୍ପାନୀ ଜୋୟାଲୁକାସ୍ ଜୁଏଲାରୀର ପାଞ୍ଚଟି ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ(ଇଡି) ଜୋୟାଲୁକାସର ୫ ୩୦୫.୮୪ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ବୈଦେଶିକ ବିନିମୟ ପରିଚାଳନା ଆଇନର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଇଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।

ଏହି ମାମଲା ଭାରତରୁ ଦୁବାଇକୁ ହାୱାଲା ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜୋୟାଲୁକାସ୍ ଜୁଏଲାରୀ ନିବେଶ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଦୁବାଇରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଜୟ ଆଲୁକ୍କାସ୍ ଭର୍ଗେଙ୍କ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ମାଲିକାନା ଅଟେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, କମ୍ପାନୀ ଏହାର ୨,୩୦୦ କୋଟି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସର୍ବସାଧାରଣ ଅଫର୍ କିମ୍ବା ଆଇପିଓ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି କହିଛି ଯେ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ଫଳାଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଥିଲା।

