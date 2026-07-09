ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଆସିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଚିତ୍ର ! ମାତ୍ର ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୯୦% ତରଳିଗଲାଣି ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଚିନ୍ତାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ଏହି ବର୍ଷ ୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କିନ୍ତୁ ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, କାରଣ ଜୁଲାଇ ୩ ତାରିଖରୁ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
Amarnath Shivling Melting : ବାର୍ଷିକ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର ଚାରି ଦିନ ପରେ, ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା କିଛି ଫଟୋରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଗଠିତ ପବିତ୍ର ବରଫ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ତରଳି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ଏହି ପବିତ୍ର ପୀଠକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ଓ ବ୍ୟାକୁଳତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବରଫର ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ‘ବାବା ବରଫାନୀ’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ୩,୮୮୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।
ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁମ୍ଫାରୁ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଗଠିତ ହେଉଥିବା ପବିତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଆକାରରେ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦୁଃଖ ଓ ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ବରଫ ସ୍ୱରୂପଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକେ ନିଜର ଦର୍ଶନ ଶେଷ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବରଫ ତରଳିବା ପଛର କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରଣ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାଟି ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳର ପବିତ୍ର ବରଫ ଗଠନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ବଢୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ଉପତ୍ୟକାର ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅମରନାଥଜୀ ଶ୍ରାଇନ୍ ବୋର୍ଡ (SASB), ଯିଏ କି ଏହି ଯାତ୍ରାର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ଦୁଇ ମାସ ବ୍ୟାପୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯିବ।
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ବରଫ ଲିଙ୍ଗର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଉପତ୍ୟକା ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଅଶେଷ ଭକ୍ତି ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାବା ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତରଳି ଯାଇପାରନ୍ତି।” ଅନ୍ୟମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମୟୋଚିତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଜଳବାୟୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହିମାଳୟର ଗ୍ଲାସିୟର ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ବରଫ ଗଠନଗୁଡ଼ିକ ବଢୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଅସ୍ବାଭାବିକ ଗରମ ପ୍ରବାହ, ପବନର ଗତିପଥ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଋତୁଭିତ୍ତିକ ବରଫ ସଂରଚନାର ତରଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବକୁ ପୃଥକ ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫାସ୍ଥଳର ସ୍ଥିତିକୁ ତୁରନ୍ତ ମାପିବା ଏବଂ ଏହାର ଦସ୍ତାବିଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବରଫ ତରଳିବା ଘଟଣା ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁମ୍ଫାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଣିପାଗ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଗମ କରିବାରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।