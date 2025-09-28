ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ; କହିଲେ ଏହି ଦଳ ଜିତୁ ଜିତୁ ଯିବ ହାରି …

Asia Cup Predication: ଏସିଆ କପ ୨୦୨୫କୁ ନେଇ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ବଡ ଦାବି । କହିଲେ ଏହି ନିହାତି ଦଳ ହାତେଇନେବ Asia Cup...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ପ୍ରାୟ ସବୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

ଏସିଆ କପର ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ହାଇ ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ରାତି ୮ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ରାକେଶ ଚତୁର୍ବେଦୀ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଯେହେତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ରାତି ୮ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେହି ସମୟର କୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ, ଏହା ମେଷ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ହେବ।ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ସମୟରେ ଶୁକ୍ର, କେତୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ ଷଷ୍ଠ ଘରେ, ମଙ୍ଗଳ ସପ୍ତମ ଘରେ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରାହୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବେ। ଶନି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବେ।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସମଗ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ, ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ହେତୁ ଫଳାଫଳ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖେଳୁଥିବା ଦଳ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତ ରବିବାର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭଲ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର, ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ଓ ବୋଲର ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ଭଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଫର୍ମ ଏସିଆ କପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଭାରତ ଶେଷରେ ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାରତର ବିଜୟକୁ ସୂଚାଇଥାଏ।

