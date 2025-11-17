Astro Tips: ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଗୋଚର, ଆଗାମୀ ୩୦ଦିନ ୫ ରାଶିଙ୍କ କାଳ ସମୟ ଆରମ୍ଭ; ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି !
Surya Gochar: ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିଛା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର ରାଶି ବିଛାରେ ୧୬ ନଭେମ୍ବର ରୁ ୧୫ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ କରିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ...
ବିଛା ରାଶି: ବିଛା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଆୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
କର୍କଟ ରାଶି: ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଚର କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ଭାବପ୍ରବଣତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ସିଂହ ରାଶି: ସିଂହ ରାଶି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ବାଦବିବାଦ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କ୍ୟାରିୟରରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିପାରେ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
କନ୍ୟା ରାଶି: ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଭଲ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।
ଧନୁ ରାଶି: ଧନୁ ରାଶି ଆଗାମୀ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବିବାଦ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅସାବଧାନତା ଏଡନ୍ତୁ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)