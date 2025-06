ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଭାଇରାଲ ହେଲା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପୁରୁଣା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ ଆକଳନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା ଦୁଃଖଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଏଥିରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ।

ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା- ଗତ ବର୍ଷ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ତାଙ୍କ X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତିନୋଟି ହାଇଲାଇଟ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ “ବିଶ୍ୱସାରା ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବୃଦ୍ଧି” ଏବଂ “ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଶିରୋନାମା” ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା।

ଦୁଇମାସ ପରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପୋଷ୍ଟ- ଦୁଇ ମାସ ପରେ, ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆଉ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ,୨୦୨୫ରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ହେବ, ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିପାରେ ।

ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଘଟଣା ପରେ, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ସଠିକତା ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ମାର୍କେଟିଂ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।

ସଦ୍ୟତମ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନରେ ଚଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଜଣେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ।

Aviation sector will do better in 2025, also plane crash headlines may give us shock, predicted this two months back, check the tweet below. Already a bit betterment in aviation sector started. When Jupiter will be in Gemini part of Mrigashira & Ardra with the speed of approx…

— Astro Sharmistha (@AstroSharmistha) December 29, 2024