କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା , ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ରାଶିଫଳ

ଜାଣନ୍ତୁ ମେଷ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ମକର ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ଅର୍ଥ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ କଣ କହୁଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ।

By Shiv Sankar Singh

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର : ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ଥିତି ୧୨ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ଜାଣିବାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ଅର୍ଥ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଓ ଦିନସାରା କେଉଁ କାମ ଶୁଭ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ହୋଇପାରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଗୁଆ ଧାରଣା ମିଳିଥାଏ।

ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ୨୩ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ। ତେବେ କେତେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭାବନା ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ମେଷରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ୧୨ଟି ରାଶି ପାଇଁ ୨୩ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ଦିନଟି କିପରି କଟିବ।

ମେଷ (Aries): ଆଜି କାମରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ରହିବ। ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଘରେ ବୟସ୍କଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ମନ୍ତ୍ର: “ଓଁ ଗୁରବେ ନମଃ”। ହଳଦିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଚଣା ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାଗିକି ନିଆଁ ମୋଦି, ପେପର ଲିକ୍ ଦୋଷୀଙ୍କ ପାଇଁ…

ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି…

ବୃଷ (Taurus): ଆଜି ପାଠପଢ଼ା ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ପରିବାର ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତେଲମସଲା ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଖାନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ।

ମିଥୁନ (Gemini): ଆଜି ମନରେ ଅନେକ ନୂଆ ଭାବନା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଲେଖାଲେଖିରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଗଳା ଓ ସ୍ନାୟୁଜନିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସବୁଜ ମୁଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।

କର୍କଟ (Cancer): ଆଜି ପରିବାରକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା’ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦରକାର। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଘରର କାମ କିମ୍ବା ନୂଆ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ। ପାଣି ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।

ସିଂହ (Leo): ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ। ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ରାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଗହମ ଦାନ କରିବା ଶୁଭ।

କନ୍ୟା (Virgo): ଆଜି ବାକି ଥିବା କାମ ସହଜରେ ଶେଷ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହିସାବ, ପାଠପଢ଼ା ଓ ଗବେଷଣା କାମରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ବିଦେଶୀ ସମ୍ପର୍କରୁ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁବାର ଉପବାସ ରଖି ଗୁରୁ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ।

ତୁଳା (Libra): ଆଜି ସମ୍ପର୍କ ଓ ଭାଗୀଦାରୀ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନ ପଡ଼ି ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମିଠା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।

ବିଛା (Scorpio): ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଋଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାଗଜରେ ସହି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପୂଜାପାଠ ଓ ଧ୍ୟାନ କରିଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ।

ଧନୁ (Sagittarius): ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ। ଯାତ୍ରା, ପାଠପଢ଼ା ଓ ଧାର୍ମିକ କାମ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ସନ୍ତାନଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ହେବ। ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଯାଇ ବୟସ୍କଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ।

ମକର (Capricorn): ଆଜି କାମର ଚାପ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ଭଲଭାବେ ସମ୍ଭାଳିବେ। ସମ୍ପତ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଳସୁଆମି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଳା ତିଳ ତେଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ।

କୁମ୍ଭ (Aquarius): ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିଚିତଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିପାରେ। ଆୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଦଳଗତ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତୁ। “ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ” ଜପ କରନ୍ତୁ।

ମୀନ (Pisces): ଆଜି ଧାର୍ମିକ ଓ ସୃଜନଶୀଳ କାମରେ ମନ ଲାଗିବ। ପୂଜାପାଠ, ଦାନ ଓ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସମୟ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଓ ଗୁଡ଼ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।

You might also like More from author
More Stories

ରାଗିକି ନିଆଁ ମୋଦି, ପେପର ଲିକ୍ ଦୋଷୀଙ୍କ ପାଇଁ…

ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି…

‘ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର ଦବାଇବା ନୁହେଁ, ଶୁଣିବା…

ବିଲ୍‌ ପାସ୍‌ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ! ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା…

1 of 31,796