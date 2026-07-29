କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ଶିଖର ଛୁଇଁବେ କନ୍ୟାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ , ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ

ଆଜିର ଦିନ ଅନେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଓ ସଫଳତା ନେଇ ଆସିବ। କେତେକ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯେତେବେଳେ ଆଉ କେତେକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୀତି ଯୋଗ ଓ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ରର ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ କେମିତି କଟିବ।

By Shiv Sankar Singh

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଆଜି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଏବଂ ବୁଧବାର। ଆଜି ରାତି ୮ଟା ୬ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ରହିବ। ରାତି ୧୧ଟା ୫୮ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତି ଯୋଗ ରହିବ। ସେହିପରି, ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୩୭ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବ। ଆଜି ସ୍ନାନ-ଦାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦୁ ପ୍ରକାଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆଜି କେତେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ, ଆଉ କେତେକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ, ଜାଣିବା ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶିର ଆଜିର ରାଶିଫଳ।

ମେଷ : ଆଜି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଠାରୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବାରର ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟରେ ଉପଯୋଗୀ ପରାମର୍ଶ ମିଳିପାରେ। କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ସହ ସଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ କଟିବ। ନିଜ ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରନ୍ତି।

ବୃଷ : ଚାପ ଅନୁଭବ କଲେ ପିଲାମାନେ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଦିନର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ। ବାପା-ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀ ଦିନକୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ କରିଦେବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ! ଭାଙ୍ଗିଲା ବନ୍ଧ,…

ଆସାମ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୭୫କୁ ବୃଦ୍ଧି,…

ମିଥୁନ : ଅଚାନକ ଯାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସାମାନ୍ୟ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ତାହାର ସମାଧାନ ହେବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ନିରାଶା ମିଳିପାରେ, ଯେତେବେଳେ କାମ କିମ୍ବା ସେମିନାରରୁ ନୂଆ ଓ ଉପଯୋଗୀ ଧାରଣା ମିଳିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ଛୋଟ ମତଭେଦ ଶେଷରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ସମାପ୍ତ ହେବ।

କର୍କଟ : ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାଠାରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାରୁ ବଜେଟ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ବିତାଇଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ ଓ ଜୀବନସାଥୀ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଦେବେ।

ସିଂହ : ବ୍ୟସ୍ତ ଦିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଜମି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବିନିଯୋଗ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁପ୍ତ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଭାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ବୈଠକରେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ମିଳିବ।

Uttarakhand Govt.

କନ୍ୟା : ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦମୟ ସମୟ କଟିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ବିନିଯୋଗରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଘର ବଦଳ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରେ। କାମରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଓ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି।

ତୁଳା : ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବିନିଯୋଗ ଭଲ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ବହୁଦିନରୁ ଅଟକିଥିବା କାମ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିପାରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ବାଦବିବାଦରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁଖମୟ ରହିବ।

ବିଛା : ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଘରୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ବାପା-ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ବିଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।

ଧନୁ: ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ। ପରିବାରର ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ। ପରିବାରର କାହାରୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ।

ମକର : ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ପାଇଁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପରାମର୍ଶ ମିଳିପାରେ। ପରିବାର ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ।

କୁମ୍ଭ : ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଫିଟନେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଭାବିଚିନ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ। ବ୍ୟସ୍ତ ଦିନ ପରେ ଶେଷରେ କିଛି ଅବସର ସମୟ ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ନେହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।

ମୀନ : ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାରିକ ବିଷୟକୁ ନେଇ କିଛି ମାନସିକ ଚାପ ଆସିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୋମାଣ୍ଟିକ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ କୌଣସି ବାଦବିବାଦ ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ।

You might also like More from author
More Stories

ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ! ଭାଙ୍ଗିଲା ବନ୍ଧ,…

ଆସାମ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୭୫କୁ ବୃଦ୍ଧି,…

ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହେବ ସହଜ, ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ…

ଆମେରିକାର ସେନା ଘାଟି ଉପରେ ଇରାନର ଘନ ଘନ…

1 of 29,967