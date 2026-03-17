‘ରାହୁକାଳ’ ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରୀ ବିପଦ, ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଫଳ
Aaj Ra Rashifal: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬, ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍କେତ ଆଣିଥାଏ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଚୈତ୍ର ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ପ୍ରାୟ ସକାଳ ୯:୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଏହା ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି।
ଆଜିର ଦିନଟି ନୂତନ କ୍ୟାରିଅର ସୁଯୋଗ, ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଜଡିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହୋଇପାରେ, କିଛି ରାଶି ଭାବପ୍ରବଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିପଦକୁ ଏଡାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
କର୍କଟ ରାଶି : କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଏକ ଟିକିଏ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ଅସ୍ୱସ୍ତି କିମ୍ବା ଅଜଣା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ବିତର୍କରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଅବିବାହିତମାନେ କୌଣସି ରହସ୍ୟମୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ମକର ରାଶି: ମକର ରାଶିର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଦିନ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ (କୁମ୍ଭ) ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଧନ, ବାଣୀ ଏବଂ ପରିବାରର ଘର। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ତଥାପି, ରାହୁ କାଳ (୧୫:୩୦ ରୁ ୧୭:୦୦) ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବା କିମ୍ବା ନୂତନ ଋଣ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ମୀନ ରାଶି : ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ରହିବା ଏବଂ ନିଜର ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଦିନ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ (କୁମ୍ଭ) ଗୋଚର କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଅବିବାହିତମାନେ ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଟିକେ ଆଳସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ; ଅନିଦ୍ରା କିମ୍ବା ପାଦ ଫୁଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇପାରେ।
(Disclaimer:ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ସୂଚନାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ।)