Name Starts with P: ଆପଣଙ୍କ ନାମ ‘P’ରୁ ଆରମ୍ଭ କି? ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଗୁଣ ?

ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

Name Starts with P: ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି? ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେଙ୍କର ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ଗୁଣ ରହିଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ତଥା ବାସ୍ତୁ ପରାମର୍ଶଦାତା ପଣ୍ଡିତ ହିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଶର୍ମା ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ‘P’ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନବ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି।ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …

‘P’ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନାମ: ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ‘P’ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନାମ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଜିଦ୍‌ଖୋର୍‌ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଜିଦ୍‌ ଯୋଗୁଁ ଅନେକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଲୋକମାନେ କିଛି କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହା କରନ୍ତି ।

‘P’ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନାମ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ରହିଛି । ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି । ଏପରି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏପରି କିଛି କରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରିପାରେ ।

ଯାହାର ନାମ ‘P’ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେମାନେ ସୁଖୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜ ପତି-ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ପ୍ରେମରେ ସର୍ବଦା ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ‘P’ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପସନ୍ଦରେ ଭୁଲ୍ କରନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)

