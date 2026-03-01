Shani Gochar: ୩ ରାଶି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଶନିଙ୍କ ଚଳନ କରିଦେବ ଏମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି; ଟଙ୍କା ଗଣି ଗଣି ଥକିବେ!

ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଶନି ମହାରାଜଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ୩ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଶନିଙ୍କ ଗୋଚରକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଘଟଣା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଶେଷକରି, ଶନିଙ୍କ ନିଜ ରାଶି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୋଚର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା କେବଳ ଶନି ଦେବଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ।

ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ, ୬ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ସକାଳ ୮:୨୬ ରେ ଶନି ଦେବ ତାଙ୍କ ନିଜ ନକ୍ଷତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ପାଦ, ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧୀନରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ।

ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଶନି ମହାରାଜଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ୩ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ…

କର୍କଟ ରାଶି – ଶନିଙ୍କ ଗ୍ରହଗମନର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ଆଣିବ। ଏପ୍ରିଲରେ ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିବାହ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ, ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ।

ତୁଳା ରାଶି- କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟତୀତ, ଶନି ଗୋଚର ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଆଣିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଫିସ ରାଜନୀତି ଦ୍ୱାରା ଭଲ ସେବା ପାଇବେ। ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଏବଂ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି- ଶନି ଗୋଚର କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅସୁବିଧାକୁ କମ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଚାଲିଛି ନାହିଁ, ତେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ରୋଗ ଦୂର ହେବ।

