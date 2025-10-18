Lucky Zodica: ୫ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା; ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ହେବନି, ଧନରେ ଭରିଯିବ ଘର!

Dhanteras 2025:କର୍କଟ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ଧନତେରସ ଦିନଟି ଖୁବ ଶୁଭ,ଜାଣନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ନାମ ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଧନତେରସ ଦୀପାବଳି ପର୍ବର ଆରମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ, ଏବଂ ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ, କେଉଁ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଧନତେରସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …

ମିଥୁନ ରାଶି:ମିଥୁନ ରାଶି ଧନତେରସ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଉତ୍ସାହଜନକ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଜାତା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସମୟ।

କର୍କଟ ରାଶି: ଧନତେରସ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ନିକଟତର ଏବଂ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଏକ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ସଂଯୋଗ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଯିବେ।

କନ୍ୟା ରାଶି:ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଧନତେରସ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ସୁଖଦ ଦିନ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିବାର ସମୟ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେରଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଜୀବନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଧୁର ହେବ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁତା କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ଆଣିବ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି: ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଧନତେରସ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ।

ମୀନ ରାଶି: ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଧନତେରସ ଏକ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଭାବନାକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ। ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ଏକ ନୂତନ ଲହରୀ ଆଣିବ।

