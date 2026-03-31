Rashifal: ବୃଷ ରାଶି ସମେତ ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ବଡ଼ ବିପଦ, ଘଟିପାରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଦୁର୍ଘଟଣା! ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି କ’ଣ କହୁଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦ୍ରିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଆଜି, ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧, ୨୦୨୬, ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁଭ ପକ୍ଷର ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନ। ପୂର୍ବା ଫାଲଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ର, ଗଣ୍ଡ ଯୋଗ ଏବଂ ଦିଶାଶୂଳ ଉତ୍ତରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଗୋଚର କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧, ୨୦୨୬ ପାଇଁ କେଉଁ ରାଶି ବିପଦରେ ରହିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଫଳ..
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବୈଚାରିକ ସମନ୍ୱୟ ବିଗିଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ କିମ୍ବା ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି।କଳା ଏବଂ ନୀଳ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସତର୍କତାର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ।
ତୁଳା: ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଦିନସାରା କଷ୍ଟ ଦେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବାରେ ବାଧା ଦେବ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଖୁସି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ କମ୍।
(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)