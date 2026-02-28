Yuti Drishti Yog: ୩ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ! ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ସହ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ସହିବେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି; ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ …
Yuti Drishti Yog 2026: ୟୁତି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏହି ୩ଟି ରାଶି ହେବେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ୟୁତି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ଯାହା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମିଳନ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ୟୁତି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ ସମୟ ସମୟରେ ରାଶି ଉପରେ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଉଭୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଦ୍ରିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଥର ୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୨:୨୨ ରେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମ ନ୍ୟାୟର ଦାତା ଶନି ୟୁତି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି।
ତଥାପି, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗର ସଂଯୋଗ ମେଷ, ତୁଳା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲାଭଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ; ବରଂ ଏହା ଆହୁରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ମେଷ, ତୁଳା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।
ମେଷ ରାଶି: ୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ-ଶନି ସଂଯୋଗ (ଯୁତି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ) ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଫଳରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିବାରୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।
ତୁଳା ରାଶି: ୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ-ଶନି ସଂଯୋଗ (ୟୁତି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ) ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଅତୀତ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ଆବିଷ୍କାର କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି: ମେଷ ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟତୀତ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ୟୁତି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗର ଗଠନ ଶୁଭ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଗମ୍ଭୀର ଆଖି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)