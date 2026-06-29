ଲୁଣ ଡବାରେ ୫ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ: ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ମିଳିବ ଫାଇଦା?
ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲୁଣ ଓ ଲବଙ୍ଗ ନକାରାତ୍ମକତା ଭାବ ହରଣ କରିବା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ସମୟରେ ଘରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚାପ, ଆର୍ଥିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା କିମ୍ବା କାମରେ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ପଛରେ ଘରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଲୁଣର ଏହି ସହଜ ଉପାୟକୁ ଆପଣାଇ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ।
ଲୁଣ ଡବାରେ ୫ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିବାର ଫାଇଦା
ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲୁଣ ଓ ଲବଙ୍ଗ ନକାରାତ୍ମକତା ଭାବ ହରଣ କରିବା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଘରେ ସୁୁଖ-ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମନାଯାଏ।
ନିୟମ: ରୋଷେଇ ଘରେ ଲୁଣ ଡବା ଭାବେ କାଚ ପାତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଧିକ ଭଲ। ସେଥିରେ ୫ଟି ଅକ୍ଷତ ବା ଗୋଟା ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେମିତି କୌଣସି ଲବଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ।
ଶକ୍ତିର ସନ୍ତୁଳନ: ଲୁଣ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଥାଏ। ଲବଙ୍ଗର ସୁଗନ୍ଧ ଓ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକତା ତଥା ଶାନ୍ତି ଆଣିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଧନ ଆଗମନରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ।
ସୁଖ-ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି: ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷ ଏକାଠି ଏକ ପାତ୍ରରେ ରହେ, ତେବେ ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପରିବାରରେ ପାରସ୍ପର ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କଳହ ଓ କ୍ଳେଶ ଦୂର ହୋଇଥାଏ।
କେତେକ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ: ଲୁଣ ଡବା ସର୍ବଦା ସଫା ଓ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଥିବା ହେବା ଉଚିତ୍। ଏହାକୁ ରୋଷେଇ ଘରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ବାଜୁ ନଥିବ।
ସମୟ ସମୟରେ ବଦଳାନ୍ତୁ: ପ୍ରତି ମାସରେ କିମ୍ବା ୪୫ ଦିନରେ ଡବାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଲବଙ୍ଗକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଗଛ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିପାରିବେ।
ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା: କୌଣସି ବି ବାସ୍ତୁ ଉପାୟ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ମନରେ କରିଥାନ୍ତି।