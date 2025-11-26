ଅଜବ ଏହି ମନ୍ଦିର, ଏଠାରେ ଦେବୀ ମା’ଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗେ ପିଜା, ଗୁପଚୁପ୍, ବର୍ଗର, କାରଣ ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍
ରାଜକୋଟ: ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦେବୀ-ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ । ତେଣୁ ସେମାନେ ପୂଜା ଏବଂ ଉପବାସ କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ଦେଖନ୍ତି, ନୈବେଦ୍ୟକୁ ନୁହେଁ । ତଥାପି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଲଗାନ୍ତି ।
ପୂଜା ସମୟରେ ପ୍ରସାଦ କିମ୍ବା ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୂଜା ସମୟରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣତଃ, ଲଡୁ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ, ପେଡ଼ା, ରାବିଡି, ଫଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ।
କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ କିଛି ଏପରି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ଖିର-ପୁରୀ, ହାଲୱା କିମ୍ବା ଲଡୁ-ପେଡ଼ା ନୁହେଁ, ବରଂ ପିଜା, ସାଣ୍ଡୱିଚ୍, ବର୍ଗର, ଗୁପଚୁପ୍ ଏବଂ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜବ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏହାକୁ ଦେବୀଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଲୀଳା ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି।
ଭାରତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ଏପରି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ରାଜକୋଟର ରାପୁଟାନାରେ ଜୀବିକା ମାତାଜୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇର ପାଦପ୍ପାଇରେ ଜୟ ଦୁର୍ଗା ପୀଠମ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ହୁଏର ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣି ନଥିବେ ।
ରାଜକୋଟର ରାପୁଟାନାରେ ଜୀବିକା ମାତାଜୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇର ପାଦପ୍ପାଇରେ ଜୟ ଦୁର୍ଗା ପୀଠମ ମନ୍ଦିର। ଏହି ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ରାପୁଟାନାର ଜୀବିକା ମାତାଜୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ ୬୫-୭୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ପୁଜାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମନ୍ଦିର ଦାନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଗର, ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଏବଂ ପିଜା ଭଳି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ସେହିପରି ଚେନ୍ନାଇର ପାଦପ୍ପାଇରେ ଥିବା ଜୟ ଦୁର୍ଗା ପୀଠମ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭକ୍ତମାନେ ପିଜା, ବର୍ଗର ଏବଂ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ହର୍ବାଲ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ କେ. ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ତେବେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦ ମେନୁକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଅନନ୍ୟ ପ୍ରସାଦଗୁଡ଼ିକ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ କେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରସାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା ସହିତ ଏବଂ ପବିତ୍ର ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମନ୍ଦିରରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରସାଦଗୁଡ଼ିକ FSSAI ଦ୍ଵାରା ପ୍ରମାଣିତ ମଧ୍ୟ ।