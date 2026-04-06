ଇରାନରେ ଝିଅମାନେ କେଉଁ ବୟସରେ ବିବାହ କରନ୍ତି? ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି, ଭାରତରେ ୧୮ ତ ସେଠାରେ କେତେ
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ କମିବାର କୌଣସି ନାଁ ଧରୁନି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଇରାନର ବିବାହ ଆଇନ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛି।
ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବିବାହ ଆଇନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥାଏ; ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ଭାରତରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆଇନଗତ ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷ ଥିବାବେଳେ, ଇରାନର ଆଇନ ଏହି ସୀମାକୁ ବହୁତ କମ୍ କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ ଇରାନରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ବୟସ କ’ଣ।
ଇରାନରେ ବିବାହର ଆଇନଗତ ବୟସ:
ଇରାନର ନାଗରିକ ସଂହିତାର ଧାରା ୧୦୪୧ ଅନୁଯାୟୀ, ଝିଅମାନେ ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି, ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୧୫ ବର୍ଷ ରହିଛି।
ଏହା ଦେଶରେ ବିବାହ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ। କିନ୍ତୁ, ଆଇନ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ; ଜଣେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସମ୍ମତି ସହିତ ବିଶେଷକରି ଜଣେ ବାପା କିମ୍ବା ଜେଜେବାପା ଏବଂ କୋର୍ଟର ଅନୁମୋଦନ ସହିତ ବିବାହ ଆହୁରି କମ୍ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ।
୧୩ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ:
କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ୧୩ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ବିବାହକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଇରାନୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଝିଅମାନେ ୯ ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଇନଗତ ପରିପକ୍ୱତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଆଧାରରେ ଏପରି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ନଅ ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୮ ବର୍ଷ ୯ ମାସ ସହିତ ସମାନ। ଯଦିଓ ଏପରି ମାମଲା ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିବାଦୀୟ ରହିଛି ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିତର୍କର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସମ୍ମତି ଆବଶ୍ୟକ:
ଇରାନରେ ଯେକୌଣସି ବୟସର ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା କିମ୍ବା ଜେଜେବାପାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଭୂମିକାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥାଏ।
କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ କେତେ ସାଧାରଣ:
ସରକାରୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ ୧୭% ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୩% ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥାଏ।
କିନ୍ତୁ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବିବାହର ହାରାହାରି ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ବିବାହ ବୟସରେ ବୃଦ୍ଧି:
କମ ଆଇନଗତ ବୟସ ସୀମା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଇରାନରେ ବିବାହର ହାରାହାରି ବୟସ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରାୟ ୨୯ ରୁ ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି।
ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନ:
ଇରାନରେ ବିବାହ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପରିଭାଷିତ କରେ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେପରିକି ପାସପୋର୍ଟ ପାଇବା କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁମତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଛାଡପତ୍ର ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଅଧିକାର ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ସମାନ ଅଧିକାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ କଠୋର ଆଇନଗତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି।