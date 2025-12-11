ପାକିସ୍ତାନୀ ଝିଅମାନେ ଏତେ କମ ବୟସରେ ବାହା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ମା’ ହେବାର ବୟସ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ, ଭାରତଠୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ ଭିନ୍ନ!

Pakistani Women Marriage: ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବେ ବି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଝିଅଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରାଯାଏ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ମା’ ହୁଅନ୍ତି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଚାପକୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ମାତୃତ୍ୱ ସମସ୍ୟା ବହୁ ଦିନ ଧରି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଆସିଛି। ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଝିଅଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ମାତୃତ୍ୱ ପାଆନ୍ତି।

ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ୟୁନିସେଫ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ (PDHS) ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରାୟ ୨୧% ଝିଅ ୧୮ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକ।

ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବାଲ୍ୟବିବାହ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଇନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ସିନ୍ଧ ଭଳି ପ୍ରଦେଶ ବିବାହ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୧୮ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ଏବଂ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।

ୟୁନିସେଫ୍ ୨୦୨୩ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଝିଅ ୨୦ ବର୍ଷ ବୟସ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନର ମାଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନରେ କିଶୋରୀ ମାତୃତ୍ୱ ହାର ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ହାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ।

୧୫ ରୁ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସର ପ୍ରାୟ ୮% କିଶୋରୀ ଝିଅ ମା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାତୃତ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଉଛି ଯେ ମା’ର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୋଇନାହିଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ।

ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ମାତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୫ ରୁ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସର ଝିଅମାନେ ୨୦ ରୁ ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଜଟିଳତା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦୁଇଗୁଣ ଅଧିକ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଯୋଗୁଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଚାପ ପାକିସ୍ତାନରେ ବାଲ୍ୟବିବାହର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ।

