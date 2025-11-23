କେଉଁ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଖରେ ଶୁଆଇବେ ବାପା-ମା’, କେତେ ବର୍ଷ ଠିକ? ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କ’ଣ କୁହନ୍ତି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ …
Parenting Tips: ଶିଶୁମାନେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଶୋଇବା ଉଚିତ? ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ପିତାମାତା ଭାବନ୍ତି ଯେ କେବେ ପିଲାକୁ ନିଜ କୋଠରୀରେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ? ଏଥିପାଇଁ କ’ଣ କୌଣସି ସଠିକ୍ ବୟସ ଅଛି? ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଜାଣିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି: ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ପିଲାଟି କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଶୋଇବା ଉଚିତ୍ ତାହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ କିମ୍ବା ନିୟମ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଭିନ୍ନ। ତଥାପି, କିଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅଛି ଯାହା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
୧ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ: ଏହି ବୟସ ସୁଦ୍ଧା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତଦାରଖ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏକ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଏହା ରାତିରେ ପିଲାର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।
୧-୩ ବର୍ଷ: ୧ ରୁ ୩ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ରାତିରେ କେତେବେଳେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଠିପାରନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ, ଏହି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ, ପିଲାକୁ ପିତାମାତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଶୋଇବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
୩-୬ ବର୍ଷ: ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ। ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ପିତାମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପୃଥକ ଶୟନ ବା କୋଠରୀ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ତଥାପି, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବା ଉଚିତ, କୌଣସି ଚାପ ବିନା।
୬ ବର୍ଷ ଏବଂ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ: ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ପିଲାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ପିତାମାତା ଆରାମଦାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଛଅ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପିଲାଟିକୁ ଏକ ଅଲଗା କୋଠରୀରେ ଶୋଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍।
ଏହି ବୟସ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଭିନ୍ନ, ତେଣୁ କେବଳ ସାମାଜିକ ଚାପ ଉପରେ ଆଧାର କରି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବୟସରେ ପିଲାକୁ ଚାପ ପକାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅଲଗା ଶୋଇବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ହେବା ଉଚିତ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ।
ଯଦି ପିଲାଟି ଭୟଭୀତ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଦୁଛି, କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡୁଛି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାକୁ କେବେ ଅଲଗା ଶୋଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପିତାମାତା ଏବଂ ପିଲା ଉଭୟଙ୍କ ଆରାମ ଏବଂ ଭାବନାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନିଆଯିବା ଉଚିତ।