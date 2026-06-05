ଫ୍ରିଜ୍କୁ କାନ୍ଥଠାରୁ ଅତି କମରେ କେତେ ଦୂରରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍, ନହେଲେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା
କାନ୍ଥଠାରୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଦୂରତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଲୋକମାନେ ଘରେ ଜାଗା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଯେକୌଣସି କୋଣରେ ଫ୍ରିଜ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ କାନ୍ଥ ସହିତ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା ସାଧାରଣ ମନେହୁଏ, ଏପରି ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ପରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଭୁଲ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଫ୍ରିଜ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ଏବଂ କମ୍ ଥଣ୍ଡା କରିବା କ୍ଷମତାର ଶିକାର ହୋଇପାରେ; ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଅଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଯେ ଏହାକୁ କାନ୍ଥଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କ’ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଏବଂ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ।
ଫ୍ରିଜ୍କୁ କାନ୍ଥଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ରଖିବା ଉଚିତ:
ଜାଗା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ରିଜଗୁଡ଼ିକୁ କାନ୍ଥ ପାଖରେ ଲଗେଇ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
କମ୍ପ୍ରେସର ଏବଂ କଣ୍ଡେନ୍ସର କଏଲଗୁଡ଼ିକ, ଯାହା ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ତାପକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ରେଫ୍ରିଜରେଟରର ପଛପଟେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ, ତେବେ ଗରମ ପବନ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ମେସିନଟି ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଯାଏ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଏବଂ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମରେ ୫ ରୁ ୧୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର (ପ୍ରାୟ ୨ ରୁ ୪ ଇଞ୍ଚ) ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି।
ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅତି କମରେ ୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ, ଉପଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ରହିବା ଉଚିତ।
ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ କାନ୍ଥ ପାଖରେ ରଖିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅସୁବିଧା କ’ଣ:
ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ ପଛରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ, ତେବେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କମ୍ପ୍ରେସରକୁ ନିରନ୍ତର ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ଶୀତଳୀକରଣ ଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, କମ୍ପ୍ରେସର ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଫଳ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଉପକରଣର ଜୀବନକାଳ ହ୍ରାସ କରିପାରେ।
ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ବିପଦ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସର୍ବଦା ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଚାରିପାଖରେ କିଛି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଛାଡିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି।
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବିପଦ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ:
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତାପମାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଫ୍ରିଜକୁ ଏକ ଥଣ୍ଡା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଯଦି ଫ୍ରିଜକୁ କାନ୍ଥ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ରଖାଯାଏ କିମ୍ବା ଏହା ଚାରିପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ମେସିନ୍ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇପାରେ। ଲଗାତାର ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ ଖରାପ କରିପାରେ।
ଫ୍ରିଜ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ:
ଫ୍ରିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା କିମ୍ବା ଚୁଲି ଭଳି ତାପର ଉତ୍ସରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନଟି ଭଲ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ କାନ୍ଥରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ଉତ୍ତମ ଥଣ୍ଡା ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରେ।