Car AC Tips: କେତେ ନଂ ରେ ଚଲେଇବେ କାର୍ AC, ଜାଣନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ତରିକା ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଇନ୍ଧନ…

କାର୍ ରେ AC ଚଲାଇବାର ଟିପ୍ସ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ କାରର AC ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। AC ଚଲାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାରର ଭିତର ଅଂଶକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଥାଏ, ଏହା ଇନ୍ଧନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।

ଏହା ଘଟେ କାରଣ AC ଇଞ୍ଜିନରୁ ସିଧାସଳଖ ଶକ୍ତି ଟାଣେ, ଏହା ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଫଳରେ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ, ଅନେକ ଲୋକ AC ବ୍ୟବହାରକୁ ସୀମିତ କରନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ, ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଥଣ୍ଡା କ୍ୟାବିନ୍ ଏବଂ ଭଲ ମାଇଲେଜ୍ ଉଭୟର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ AC ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ କାର କମ୍ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଥଣ୍ଡା ରହିବ।

ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବେ…

IPL ଦରମାରୁ କେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାଟନ୍ତି ସରକାର?…

କେତେ ନଂରେ ଚଲେଇବେ AC:

ଅଧିକାଂଶ କାରରେ ଏସି ଫ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଚାରୋଟି ସେଟିଂରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ: ୧, ୨, ୩, ଏବଂ ୪। ଏଠାରେ ୧ ସର୍ବନିମ୍ନ ବେଗକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଯେତେବେଳେ ୪ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେଗକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ।

ଯଦି ଆପଣ ୩ କିମ୍ବା ୪ ସେଟିଂରେ AC ଲଗାତାର ଚଲାନ୍ତି, ତେବେ କାର କ୍ୟାବିନ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହେବ; କିନ୍ତୁ, ଏହା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଭାର ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।

୧ କିମ୍ବା ୨ ସେଟିଂରେ ଏସି ଚଲାଇବା ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ। ଏହି ଗତିରେ, କାରର କ୍ୟାବିନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପର ଶିକାର ହୁଏ ନାହିଁ।

ଏହା ଉତ୍ତମ ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ତେବେ ୨୪ ରୁ ୨୬ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ସେଟ୍ କରିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଏସି ସିଷ୍ଟମରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାରକୁ କମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାଏ।

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମାଇଲେଜ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ:

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆପଣଙ୍କ କାରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି, ଆପଣ ଏହାର ମାଇଲେଜ୍ ବହୁତ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ପାର୍କିଂ କରାଯାଇଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ AC ଚାଲୁ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ପ୍ରଥମେ ଗାଡ଼ି କାଚ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଏହା ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଗରମ ପବନକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ AC କ୍ୟାବିନକୁ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା କରିପାରିବ।

AC ଚଲାଇବା ସମୟରେ ପୁନଃସର୍କଳନ ମୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଥଣ୍ଡା ପବନ କ୍ୟାବିନ ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଦ୍ରୁତ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ।

ଏହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଅତ୍ୟଧିକ ନଥାଏ, କେବଳ ବ୍ଲୋଅର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଲ। AC ର ନିୟମିତ ସର୍ଭିସିଂ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ; ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଥଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପକୁ ରୋକିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଭଲ ମାଇଲେଜ୍ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବେ…

IPL ଦରମାରୁ କେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାଟନ୍ତି ସରକାର?…

ଭାରତର 5 ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ;…

କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ବଧୂ କିଏ, କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା…

