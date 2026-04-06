ସମ୍ପର୍କ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗେ? କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ରିଲେସନ୍ ଭାଙ୍ଗୁଛି? ସତ ଜାଣିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ!

ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ବ୍ରେକଅପ୍!

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମ୍ପର୍କ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଫାଟ ଗଭୀର ହୋଇଯାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରେ, ଏବଂ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ।

ଏହା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ: ସେଣ୍ଟିଓ କାଉନସେଲିଂ ସେଣ୍ଟରର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ସବୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେହୁଏ। ସାଥୀଙ୍କ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ ନାହିଁ। ସମୟ ବିତିବା ସହିତ, ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସେ, ଯାହାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି।

ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସାଥୀଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ, ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଚରଣ ଏବଂ ଆଶା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ପର୍କର ଅବନତି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ବିଶେଷକରି ପ୍ରଥମ ୧ ରୁ ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ।

ଯଦି ଉଭୟ ସାଥୀ ଏହି ସମୟକୁ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ। ତଥାପି, ଯଦି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ଦୂରତା ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ଦୂରତା ସର୍ବଦା ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ନୀରବତା, ସୀମିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ସଂଯୋଗର ଅଭାବ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ।

ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ୫ ରୁ ୭ ବର୍ଷ ବୟସ। ଏହି ସମୟ ସୁଦ୍ଧା, ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଯେପରିକି କ୍ୟାରିଅର ଚାପ, ବିବାହ, ସନ୍ତାନସନ୍ତତି, କିମ୍ବା ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନେକ ଦମ୍ପତି ଭାଙ୍ଗିଯାଆନ୍ତି।

ଏପରି ସଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ: ୱାଶିଂଟନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜନ୍ ଗଟମ୍ୟାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ଏଥିରେ ବାରମ୍ବାର ସମାଲୋଚନା, ଅପମାନ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସ୍ନେହର ଅଭାବ, ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଏବଂ ଏକାଠି ରହିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।

ହିପରି ସମ୍ପର୍କକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ: ତଥାପି, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକମତ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପର ତଳ ସ୍ୱାଭାବିକ। ସମୟୋଚିତ ଯୋଗାଯୋଗ, ବୁଝାମଣା ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା ନ କରିବା ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା।

