୨ ଭାଗ ହେବ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ, ବଦଳିବ ନାମ: NCLT ଦେଲା ଅନୁମତି

ଟାଟା ମୋଟର୍ସର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ବ୍ୟବସାୟକୁ TML ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଲିମିଟେଡ୍ (TMLCV) ରେ ପୃଥକ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଅଧୀନରେ ଏକୀକୃତ କରାଯିବ, ଯାହାର ନାମ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ପାସେଞ୍ଜର ଯାନ ଲିମିଟେଡ୍ ରଖାଯିବ।

By Jyotirmayee

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଆଇନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ (NCLT)ର ମୁମ୍ବାଇ ବେଞ୍ଚରୁ ଏହାର ପୁନର୍ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଛି, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର 1 ରୁ ଏହାର ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ପଥ ପରିସ୍କାର କରିଛି।

NCLT ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ବ୍ୟବସାୟକୁ TML ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଲିମିଟେଡ୍ (TMLCV) ରେ ପୃଥକ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଅଧୀନରେ ଏକୀକୃତ କରାଯିବ, ଯାହାର ନାମ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ପାସେଞ୍ଜର ଯାନ ଲିମିଟେଡ୍ ରଖାଯିବ।

ନିବେଶକଙ୍କୁ ସେୟାର ଆବଣ୍ଟନ

ଇକୋନୋମିକ୍ ଟାଇମ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁଇଟି ଟାଟା ମୋଟର୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ, ଏବଂ ସେୟାରଧାରୀମାନେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେୟାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ TMLCV ସେୟାର ପାଇବେ।

ଯୋଜନାରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ୟୁନିଟ୍ କୁ ₹2,300 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଅଣ-ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଡିବେଞ୍ଚର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଟାଟା ମୋଟର୍ସ କହିଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଉଭୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅଧିକ ରଣନୈତିକ ଧ୍ୟାନ, ଉନ୍ନତ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ପୁଞ୍ଜି ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ନେତୃତ୍ୱରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ପୁନର୍ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ, ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱର ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନବାହନ (CV) ବିଭାଗର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଗିରିଶ ୱାଘ TMLCVର MD ଏବଂ CEO ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରୀ EV ଭର୍ଟିକାଲ୍ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ରା ଟାଟା ମୋଟର୍ସର MD ଏବଂ CEO ହେବେ, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ବ୍ୟବସାୟର ତଦାରଖ କରିବେ।

ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆର୍ଥିକ ନେତୃତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାରୀ ପି.ବି. ବାଲାଜୀ ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମରେ ଜାଗୁଆର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର PLCର CEO ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଟାଟା ପାସେଞ୍ଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟିର CFO ଧୀମାନ ଗୁପ୍ତା ହେବେ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଟା ମୋଟର୍ସରେ ଗ୍ରୁପ୍ CFO ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତଥାପି, ବାଲାଜୀ ଟାଟା ମୋଟର୍ସର ବୋର୍ଡରେ ଏକ ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡିତ ରହିବେ।

