ଏବେ କଥା କହିବ ସ୍କୁଟର! AI ଫିଚର ଆଣିଲା ଏଥର
ଇଲେକଟ୍ରିକ ସ୍କୁଟର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଏଥର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏଆଇ ଭଏସ କମାଣ୍ଡ ଫିଚରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି । ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନକୁ ଟଚ ନକରି ଖାଲି କହି ମଧ୍ୟ ଇଲେକଟ୍ରିକ ସ୍କୁଟରର ସେଟିଙ୍ଗକୁ ବଦଳାଇପାରିବେ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଫିଚର ଆହୁରୀ ଉନ୍ନତ ହୋଇଯିବ । ଏଥରର କେଉଁ କେଉଁ ମଡେଲରେ ଏହି ଫିଚର ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ଏବଂ କେଉଁ ମଡେଲମାନଙ୍କରେ ରହିବ ନାହିଁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଇଲେକଟ୍ରିକ ସ୍କୁଟର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଏଥର ଏନର୍ଜିର ସିଇଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସମସ୍ତ ଜେନ ୩ ଏବଂ ତା ଠାରୁ ଆହୁରୀ ଆତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍କୁଟର ପାଇଁ ଭଏସ ଅନ ଏଥର ନାମରେ ଉନ୍ନତ ଏଆଇ ଭଏସ କମାଣ୍ଡ ଫିଚର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଖାଲି କହି ଏହି ସ୍କୁଟରର ସେଟିଙ୍ଗକୁ ବଦଳାଯାଇ ପାରିବ ।
ଏହି ଫିଚରର ଘୋଷଣା ପ୍ରଥମେ ଏଥର କମ୍ୟୁନିଟି ଡେ ୨୦୨୫ ରେ ଏଥର ଷ୍ଟକ ୭ ଅପଡେଟ୍ର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫିଚର ଓଟିଏ ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଏହି ଅପଡେଟ୍ ପରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ଏଥର ସ୍କୁଟର ସହ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କଥା ହୋଇପାରିବେ, ଯେପରି ଆଇଫୋନ୍ରେ ସିରି କିମ୍ବା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ରେ ଗୁଗୁଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟାଟ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍, ଏବେ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୁଟରର ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧାକୁ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାରରେ ଜାଣିବା।
ଏହି ଫିଚରଟି ଏକ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (LLM) ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହାକୁ ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ କହିବା ଶୈଳୀ ଏବଂ ଚଳନ୍ତି ଭାଷାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ମୁଖସ୍ଥ ଶବ୍ଦ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜ ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭାଷାରେ ହିଁ ସ୍କୁଟର ସହିତ କଥା ହୋଇପାରିବେ।
ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଥର (Ather) ର ନିଜସ୍ୱ ‘ହାଲୋ’ (Halo) ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲମେଟ୍ ସହିତ ତ କାମ କରିବ, ତା’ ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ହେଡସେଟ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫିଚର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରିଟି କାମ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ, ନାଭିଗେସନ୍ ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଳକ ନିଜ ସ୍କୁଟରକୁ ନିକଟତମ ଏଥର ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିପାରିବେ, ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯିବ। ସେହିପରି ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାଗାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ।
ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସ୍କୁଟରର ସେଟିଂସ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଛୁଇଁବା ବିନା କେବଳ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ବଦଳାଯାଇପାରିବ। ଯେପରିକି ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମୋଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା କମ୍-ବେଶି କରିବା। ତୃତୀୟରେ, ସ୍କୁଟର ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ଦେଇ ଫୋନ୍ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କିମ୍ବା କାଟିପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥରେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଓ ମିଡିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଚର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଗୀତ ବଦଳାଇବା, ଶବ୍ଦ କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶି କରିବା ଭଳି କାମ କେବଳ କଥା କହିକରି କରାଯାଇପାରିବ।