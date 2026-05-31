ଅଭିଷେକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ତାତି, TMCର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ୍କୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କଲେ ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ
Abhishek Banerjee: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୋନାରପୁରଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଟିଏମସି କର୍ମୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଟିଏମସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଙ୍ଗାଳରେ ଚାଲିଥିବା ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ବି କ୍ଷମତାରେ ରହୁନା କାହିଁକି, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିର ସଂସ୍କୃତି ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଅଧୀର ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଙ୍ଗଲରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ସଂସ୍କୃତି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ନିଜେ ସେହି ସଂସ୍କୃତିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଟିଏମସି କରୁଥିଲା, ଏବେ ସେହି ସମାନ କାମ ବିଜେପି କରୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଟିଏମସି ଶାସନ କାଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ହିଂସା ଦେଖିଥିଲୁ, ତାହା ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ମୋର କହିବା କଥା ଏହି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ୍ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର।”
ବିଜେପିକୁ ‘ହତ୍ୟାକାରୀ’ କହିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ
ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ବିଜେପିକୁ ଏକ ‘ହତ୍ୟାକାରୀ ଦଳ’ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ କୋଲକାତା ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ବିଜେପିର ପ୍ରତିଶୋଧ ରାଜନୀତିର କଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୋନାରପୁରରେ ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ। ଏହା ସେହି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଟେ।
ରାହୁଲ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ବିଜେପିର ପ୍ରତିଶୋଧ ରାଜନୀତିର ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଓ କଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ। ରାଜନୈତିକ ମତଭେଦ କେବେ ବି ହିଂସାର କାରଣ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଉଭୟ ମିଶି ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେକୌଣସି ଦଳର ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ଯେମିତି ନିଜ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ନ ରୁହନ୍ତି।”
ହିଂସା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଅଭିଷେକ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଟିଏମସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ସୋନାରପୁରରେ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ କାର୍କେଡ୍ ଏବଂ ସଭାସ୍ଥଳ ଉପରକୁ ଇଟା, ପଥର ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ସମର୍ଥକମାନେ ହିଁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଟିଏମସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ ମତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ। ମୁଁ ଏହି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅଦାଲତକୁ ଯିବି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବି।”