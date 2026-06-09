ସମୁଦ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଭାରତର ଅପିଲ୍ ପରେ ଓମାନର ତୁରନ୍ତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଏଭଳି ଭାବେ ବଞ୍ଚିଲା ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନ
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାର ଏକ ସଦ୍ୟତମ ଘଟଣା ଓମାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତର ଏକ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା।
ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧଜନିତ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଓମାନ ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ଦର୍ଜନ ଦର୍ଜନ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ‘ମାରିଟାଇମ୍ ରେସକ୍ୟୁ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର’ (MRCC) ତୁରନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଓମାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ୨୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା।
ମଙ୍ଗଳବାର (୯ ଜୁନ୍) ଦିନ ‘ଏକ୍ସ’ (X) ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ (Indian Coast Guard) ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଓମାନ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସୀମା (SRR)ରେ ‘ଏମ୍ଟି ମାରିଭେକ୍ସ’ (MT Marivex) ଜାହାଜ ଉପରେ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ (MRCC) ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ହିନ୍ଦ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଖୋଜାଖୋଜି ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ (ICG) ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ।
Swift response by #MRCC #Mumbai following missile attack on MT Marivex in #OmanSRR.
On receiving information, MRCC Mumbai immediately coordinated with OMSC Oman, ensuring the safe rescue of 24 #Indian crew by #Oman Navy helicopters.@IndiaCoastGuard remains steadfast in its… pic.twitter.com/ULDjzgEK4g
— Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) June 9, 2026
ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାର ଦିନ MRCC ମୁମ୍ବାଇକୁ ପଲାଉ-ପତାକା ବାହୀ ଟ୍ୟାଙ୍କର ‘MT Marivex’ ଉପରେ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜାହାଜଟି ଓମାନର ମସିରାହ (Masirah) ନିକଟରେ ଲଙ୍ଗର ପକାଇ ରହିଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ଜାହାଜରେ ୨୪ ଜଣିଆ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାହାଜରେ ଥିବା ଜଣେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ MRCC ମୁମ୍ବାଇକୁ ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
MRCC ମୁମ୍ବାଇ ପକ୍ଷରୁ OMSC ସହ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ:
MRCC ମୁମ୍ବାଇ ତୁରନ୍ତ ଓମାନର ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ରେସକ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର (OMSC) ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ମିଶନ କୋଅର୍ଡିନେଟର (SMC) ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଜାହାଜ ଏବଂ ଏହାର କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଏହି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ OMSC ଓମାନ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଜାହାଜକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଇବା ସହିତ ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ।
ସମସ୍ତ ୨୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ:
ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ MRCC ମୁମ୍ବାଇ, OMSC ଓମାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ପରେ OMSC ଓମାନ ପକ୍ଷରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଓମାନ ନୌସେନାର ହେଲିକପ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ୨୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ କିମ୍ବା ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ନାହିଁ। ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜାହାଜଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଓମାନର ମସିରାହ ନିକଟରେ ଲଙ୍ଗର ପକାଇ ରହିଛି।