ୟୁନିଭରସିଟିରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ

କୋଲକାତା,୧ା୩: ଶନିବାର କୋଲକାତାରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SFI) ବିରୋଧରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ବିରୋଧ କରିଥିଲା।

ଟିଏମସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଯାଦବପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ SFI ସଦସ୍ୟମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରତ୍ୟ ବାସୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ବସୁଙ୍କ କାରର ୱିଣ୍ଡସ୍କ୍ରିନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ।

#WATCH | West Bengal | TMC party alleged that SFI members attacked West Bengal Education Minister Bratya Basu at the Jadavpur University earlier today

(Visual of the vehicle of the West Bengal Education Minister from outside his residence) https://t.co/KrRyT0tHVW pic.twitter.com/4QRoRea6ff

— ANI (@ANI) March 1, 2025