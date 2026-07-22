ବିକ୍ଷୋଭ ବେଳେ ସମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମିଳେ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ, ଏନେଇ କଠୋର ଭାରତୀୟ ଆଇନ୍
ବିକ୍ଷୋଭ ବେଳେ ସମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମିଳେ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଦେଶରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିରୋଧ-ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯିବା ଘଟଣା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛି। ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରଠାରେ ଚାଲିଥିବା ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ମାରପିଟ୍ ଏବଂ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ମିଡିଆ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଇଦାନରେ ରହି ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ମାମଲା ପରେ ଭାରତରେ କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମ ଆଇନରେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ: ଭାରତରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇବାର ଅଧିକାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଯଦିଓ ଦେଶରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାତୀୟ ଆଇନ୍ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏଭଳି ମାମଲାରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ।
ଆକ୍ରମଣର ଗମ୍ଭୀରତା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାରପିଟ୍, ଗୁରୁତର ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଅପରାଧିକ ଧମକ, ଦଙ୍ଗା କିମ୍ବା ବେଆଇନ ଭାବେ ଏକାଠି ହେବା ଭଳି ଧାରା ଲାଗିପାରେ। ଏଥିରେ ଜୋରିମାନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେକ ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ଏବଂ ଗୁରୁତର ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ୍ ଲାଗୁ ରହିଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ସାମ୍ବାଦିକ କିମ୍ବା ମିଡିଆ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ସଂଜ୍ଞେୟ ଏବଂ ଅଣ-ଜାମିନଯୋଗ୍ୟ ଅପରାଧ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ।
ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତରେ ଆଇନ୍: ଭାରତରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ, ସାଧାରଣ ଅପରାଧିକ ଆଇନ୍ ଏବଂ କିଛି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ ।
ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୧୯(୧)(a): ଏହା ନାଗରିକଙ୍କୁ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥାଏ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜର ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେସ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଧିକାରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ସରକାରଙ୍କ ନୀତିର ସମାଲୋଚନା କରିବା, ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚାଇବା ସାମ୍ବାଦିକତାର ଏକ ଜରୁରୀ ଅଂଶ।
ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା: ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପୃଥକ ଜାତୀୟ ଆଇନ୍ ନଥିବାରୁ, ଯଦି କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଧମକ କିମ୍ବା ହିଂସାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ BNS ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଏ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ୍: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଶର ସେହି କେତେକ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଯେଉଁଠାରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଡ଼ା ଆଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
- ଏହି ଆଇନ୍ ଅଧୀନରେ ସାମ୍ବାଦିକ କିମ୍ବା ମିଡିଆ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଅଣ-ଜାମିନଯୋଗ୍ୟ ଅପରାଧ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ।
- ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ଦଣ୍ଡ, ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରେ।
- ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭରଣା ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
- ଯଦି କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।