ଘର ଛାତ ପଡିବାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ପଡୋଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ; ୧ ମୃତ ୩ ଗୁରୁତର

ଘର ଛାତ ପଡିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ପଟ୍ଟା ଭିଡିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଝଗଡା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

By Shiv Sankar Singh

ବାଲେଶ୍ୱର: : ଛାତ ପଡିବା ପାଇଁ ଭାଡା ବା ସେଣ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ପଟା ବନ୍ଧା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ପଡୋଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଝଗଡା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଏତେ ଜୋରରେ ବଢିଯାଇଥିଲା ଯେ, ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନଣଦଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି । ଏହି ଘଟଣାଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି । ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ କମଳା ସେଠୀ ଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ଥିବା ତାଙ୍କ ନଣଦଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସକୁନ୍ତଳା ସେଠୀ ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତବାକ ଗତ କାଲି ସେଠୀଙ୍କ ଘର ଛାତ ପଡିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ପଟ୍ଟା ଭିଡା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପଡୋଶୀ ଭରତ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଭୀଷଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଏତେ ବଢିଯାଇଥିଲା ଯେ, ପରସ୍ପରକୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପଳାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ସେଠୀଙ୍କ ପରିବାର ଉପରକୁ ପଡୋଶୀ ଭରତ ଜେନା, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭାରତୀ, ପୁଅ ମାନସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପଡୋଶୀ ମିନତୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେଟୀଙ୍କ ପରିବାର ଉପରକୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରଣାତ୍ମକ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସକୁନ୍ତଳା ଝିଅ ତୁଳସୀ ଏବଂ ଭଉଣୀ କମଳା ସେଠୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳେ କମଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ବାକି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଖଇରା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଏସିସିବି ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ଘଟଣାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତୁଳସୀ ଖଇରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାରତୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ବାକି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

