ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଣ୍ଡ, ଫରିଦାବାଦରୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗିରଫ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଣ୍ଡ ହୋଇଛି ଯୋଜନା । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ଆଜି ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦରେ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।

ଗୁଜରାଟ ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ ଦଳ (ATS), ଫରିଦାବାଦ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (STF) ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଇଛି । ଜାନୁଆରୀ 2024 ରେ ଉଦଘାଟନ ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସଫଳତା ମିଳିଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୧୯ ବର୍ଷୀୟ ଅବଦୁଲ ରହମାନ ନାମକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଲି ଗାଁରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୁଇଟି ହାତ ବୋମା ଏବଂ ରେଡିକାଲ ମେଟେରିଆଲ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରହମାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ରାମ ମନ୍ଦିରର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଆଇଏସଆଇ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରହମାନ ଫରିଦାବାଦରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ । ଏକ ଅନୁମାନିତ ପରିଚୟ ଆଧାରରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମିଶିଯାଉଥିଲେ, ଯାହା ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଗୁଜୁରାଟ ATS ଏବଂ ହରିୟାଣା STF ବିପଦକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନ ପରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେପରିକି ଜାନୁଆରୀ 2025 ରେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା-ସଜ୍ଜିତ ସନଗ୍ଲାସ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଗିରଫଦାରୀ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ଦାବି ଉଠାଇଛି ।

Ram Mandir on Terror Radar?

– A ‘terrorist’ named Abdul Rahman has been arrested with grenades.

– It was a joint operation by Haryana and Gujarat ATS.

– ‘Ram Mandir was on target’: Sources @priyanktripathi joins @sagarikamitra26 with more details. pic.twitter.com/z2DjITFL1X

— TIMES NOW (@TimesNow) March 3, 2025