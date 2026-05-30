ଟିଏମ୍‌ସି ନେତା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ; ବିଧା ଓ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ଲୋକେ!

ଅଭିଷେକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନନେବା ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଛାଡିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହି ପରିବାରକୁ ଛାଡି ଯିବିନାହିଁ।

By Manoranjan Sial

କୋଲକାତା: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍‌ସି) ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଶନିବାର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପଥର, ଜୋତା ଓ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ତାଙ୍କୁ ବିଧା ଓ ଗୋଇଠା ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି। ହେଲେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ୨୫ ଦିନ ପରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରଥମ ଥର ସାର୍ବଜନୀନ କାର‌୍ୟ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସୋନାରପୁର ପୌରପାଳିକାର ୯ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିବେକାନନ୍ଦନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସଞ୍ଜୁ କର୍ମକାରଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ।

ଅଭିଷେକ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ “ଚୋର, ଚୋର” ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏଥିସହ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଟିଏମସି ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରକୁ ପଥର, ଜୋତା ଓ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ତାଙ୍କୁ ବିଧା ଓ ଗୋଇଠା ମାରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଶ୍ରୀ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଶାର୍ଟ ଚିରି ଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

IPL ୨୦୨୬ରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ, ପୁଣି…

ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏକାଥରେ…

ପରିସ୍ଥିତି ବିଗୁଡ଼ୁଥିବା ଦେଖି ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। ଭବାନୀପୁରର କିଛି ତୃଣମୂଳ ସମର୍ଥକ ଓ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧାଇ ଚିରା ସାର୍ଟରେ କର୍ମକାରଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ତୃଣମୂଳ ନେତା କିମ୍ବା କର୍ମୀ ନଥିଲେ।

ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି, ସେ(ଅଭିଷେକ) ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠାକୁ ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ପରେ ସେ ପାଣିହାଟି କାହିଁକି ଗଲେନି ବୋଲି ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିିଥିଲେ।

ଅଭିଷେକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନନେବା ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଛାଡିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହି ପରିବାରକୁ ଛାଡି ଯିବିନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଭିଡିଓରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି ବୋଲି ଅଭିଷେକ କହିଛନ୍ତି।

ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀକ ଭଟ୍ଟାଚାର‌୍ୟ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ବିଜେପି ଏଭଳି ରାଜନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ। ପୋଲିସ କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ପୂର୍ବତନ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ମୁଖ୍ୟ ରୂପା ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ତାହା ଲୋକଙ୍କର ମନେ ଅଛି। ବେଙ୍ଗଲର ଜନସାଧାରଣ ଏହି ହିଂସା ରାଜନୀତି ବିରୋଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭଟ୍ଟାଚାର‌୍ୟ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।

ଡାଇମଣ୍ଡ ହାରବର ସାଂସଦଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସୋନାରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀର ଯବାନମାନେ ୯ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅଛନ୍ତି।

ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତୃଣମୂଳ ନେତା ଡେରେକ୍ ଓ’ବ୍ରାଏନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଲୋକସଭା ନେତାଙ୍କୁ କିଛି ବିଜେପି ସମର୍ଥକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ବିପଦରେ ଅଛି। ପୋଲିସ କେଉଁଠି ଅଛି? ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଦିନ ସୁରକ୍ଷା କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା? କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନନ୍ତି ଓ’ବ୍ରାଏନ୍‌।

You might also like More from author
More Stories

IPL ୨୦୨୬ରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ, ପୁଣି…

ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏକାଥରେ…

ବାହା ହେବ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରିବାରୁ ପ୍ରେମିକାକୁ…

ବଡ଼ ଧରଣ ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ଦେଶର ରାଜଧାନୀ; ୯…

1 of 17,464