ସଲମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଶା ପଟାନି… ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ବଲିଉଡ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି
କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ଷ୍ଟାର୍ । କାହା କାହା ଉପରେ ହୋଇସାରିଲାଣି ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ।
ମୁମ୍ବାଇ: ବରେଲିରେ ଦିଶା ପାଟନୀଙ୍କ ଘରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ୟୁପି ପୋଲିସ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଲ୍ଡି ବ୍ରାର-ରୋହିତ ଗୋଦାରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କହିଛି । ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଟିମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଦିଶାଙ୍କ ବାପା ଜଗଦୀଶ ସିଂହ ପାଟନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘର ବାହାରେ 8-10 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତ ସହିତ ଜଡିତ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଧମକ ସେଲିବ୍ରିଟି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
କେତେବେଳେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, କେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଉପରେ କାରଯାଉଛି । ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ସହ ଯୋଡାଯାଉଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଦିଶା ପାଟନୀ କିମ୍ବା ସଲମାନ ଖାନ ଭଳି ବଡ଼ ନାମ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉଦୀୟମାନ କଳାକାର, YouTubersଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି।
ଦିଶା ପାଟନୀ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩, ୨୦୨୫ରେ, ବରେଲିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିଶା ପାଟନୀଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ବାଇକ୍ ଚଢ଼ୁଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପ୍ରାୟ ୭-୧୦ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁରନ୍ତ କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ରୋହିତ ଗୋଦାରା ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡି ବ୍ରାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନେଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପରାଧରେ ଜଡିତ ଥିଲେ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଦିଶାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଖୁସ୍ବୁ ପାଟନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ନେତାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନର ପ୍ରତିବାଦରେ କରାଯାଇଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍ କିମ୍ବା ମନ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇପାରେ।
ରାହୁଲ ଫାଜିଲପୁରିଆ
ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ରେ, ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ହରିୟାଣଭି ଗାୟକ ରାହୁଲ ଫାଜିଲପୁରିଆଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଇ-ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଅଜ୍ଞାତ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ରାହୁଲ ଏହି ଘଟଣାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଗଲେ।
ପ୍ରାୟତଃ ଏହି କଳାକାରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଆଞ୍ଚଳିକ କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରେ।
କପିଲ ଶର୍ମା
ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରେ, BCର ସରେରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ବିଶେଷ ଚିନ୍ତାଜନକ କାରଣ ଏହା ସିଧାସଳଖ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରେ।
ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଅପରାଧିକ ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କେବଳ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ
ଜାନୁଆରୀ 2025 ରେ, ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ଘର ଭିତରେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହି ଘଟଣା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ନଥିଲା, ଏହା ସେଲିବ୍ରିଟି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ।
ସଲମାନ ଖାନ
୨୦୨୪ ଏପ୍ରିଲରେ, ବଲିଉଡର ‘ଭାଇଜାନ’ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ବାନ୍ଦ୍ରାର ଗାଲାକ୍ସି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାହାରେ ବାଇକ୍ ଚଢ଼ୁଥିବା ଅପରାଧୀମାନେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ଏକ ମେଟ୍ରୋ ସହରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଲରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ , ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ସଲମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସଲମାନ ଖାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପରେ, ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ, ଗୋଲ୍ଡୀ ବ୍ରାର ଏବଂ ରୋହିତ ଗୋଦାରାଙ୍କ ଭଳି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାଏ।