ପପୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ସାଂସଦ
ସ୍ୱାଧୀନ ସାଂସଦ ପପ୍ପୁ ଯାଦବ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ୱାଧୀନ ସାଂସଦ ପପ୍ପୁ ଯାଦବଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସଭବନରେ ରବିବାର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପପ୍ପୁ ଯାଦବ ଏହାକୁ ନିଜକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସଂସଦ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ପରିସରରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବାବେଳେ ଏହି ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ପପ୍ପୁ ଯାଦବଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରେସ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଛୁରୀ ଥିବା ନେଇ ସମର୍ଥକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ଏକ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସ୍ କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ୍ ତାଙ୍କଠାରୁ ଛୁରୀ ଜବତ କରିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଉକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମ ସୁମିତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୟସ ୩୪ ବର୍ଷ। ତାଙ୍କ ଘର ବୁଲନ୍ଦଶହରରେ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସେ ଗାଜିଆବାଦରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ୍ ବାହାରେ କାର୍ରେ ବସିଥିବା ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ‘ହ୍ୟାପି’ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖିଛି।
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ପପ୍ପୁ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ନିଜ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ପୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଦାନ ହୋଇଥିବା ସୁନା ଓ ରୂପା କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ସଂସଦରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ସେହି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ନାଟିକାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ପପ୍ପୁ ଯାଦବଙ୍କୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଛି। ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିବା ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ତେବେ ଏହାର ଜବାବରେ ପପ୍ପୁ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନାଟିକା ସନାତନ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିଲା। ବିଜେପି ନେତା ତରୁଣ ଚୁଘ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଆସ୍ଥାକୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ପୂରା ବିବାଦକୁ ନେଇ ବାରାଣସୀରେ ପପ୍ପୁ ଯାଦବ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଏବଂ ସାଂସଦ ଅବଧେଶ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି।