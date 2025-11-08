ନମାଜ ପଢି ଫେରୁଥିଲେ ମୁସଲମାନ ଯୁବକ, ଅଧା ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପେଟ୍ରୋଲ ଢ଼ାଳି ଜିଅନ୍ତା ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ
ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଜଳିଯାଇଛି ଯୁବକଙ୍କ ଶରୀର।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶେ: ଦେହ ଥରାଇ ଦେବା ଭଳି ଘଟଣା। ମସଜିଦରୁ ନମାଜ ପଢି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ଯୁବକ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସି ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ ୩ ଜଣ ଯୁବକ। ଆଉ ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଜିଅନ୍ତା ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ।
ଆଉ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଜଣା ପଡିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋକୁଆ ଭୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଉକ୍ତ ଯୁବକ ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଜଳିଯାଇଛନ୍ତି।
ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଏକ ସାମୁଦାୟିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା।
ନମାଜ ପଢି ଫେରିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ:
ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଇସଲାମନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ମୋହଲ୍ଲା ମୁସ୍ତାଫାବାଦ ନାଇ ବସ୍ତିର ବାସିନ୍ଦା ମେହବୁବ (୨୦) ସହସୱାନ ରୋଡରେ ଥିବା ଏକ ମସଜିଦରୁ ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପଢି ଫେରୁଥିଲେ।
ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ନମାଜ ପଢିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ, ମେହବୁବଙ୍କୁ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରଶି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ପିଟିଥିଲେ। ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
୭୦ ପ୍ରତିଶତ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି:
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ନିଆଁରେ ଦଉଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମେହବୁବ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିବା ସମୟରେ ଦୌଡି ଦୈଡି ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ହିରଦେଶ କୁମାର କାଥେରିଆଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁବକ ଜଣକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପୋଲିସକୁ ରିପୋର୍ଟ କରି ନଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରି ନଥିଲେ।
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ନିୟୋଜିତ:
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ (ଏସପି) କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯୁବକ ମେହବୁବ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବୋତଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାଟି ସେହି ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାମଲାଟି ସନ୍ଦେହଜନକ। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।