ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ପ୍ରୟାସ’, ବିଜେପି ଉପରେ ମମତାଙ୍କ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, କହିଲେ- ଦିଲ୍ଲୀରେ କରିବି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟିଏମସି ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ କୋଲକାତାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ଏହି ବିରୋଧକୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ନେଇଯିବେ।

By Priyanka Das

West Bengal : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସୋମବାର ବିଜେପି ଉପରେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟିଏମସି (TMC) ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ କୋଲକାତାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନିଜର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ନେଇଯିବେ।

ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟିଏମସି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୋଲକାତାର ରାଣୀ ରଶ୍ମୋନୀ ରୋଡ଼ରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏହି ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ସେ ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

TMC ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ: ମମତା ବାନାର୍ଜୀ

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଟିଏମସି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ନେତାମାନେ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏପରିକି ହିଟଲର ମଧ୍ୟ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ… କିଛି ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ କିମ୍ବା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଆପଣ TMC କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦଳ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି।’

ଅଭିଷେକ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସୋନାରପୁରରେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ହୁଗୁଳିରେ ଦଳର ସାଂସଦ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା।

ଟିଏମସି ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ପ୍ରୟାସ: ମମତା

ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଟିଏମସିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶବିଶେଷ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ତୁମେ (ବିଜେପି) ଅଭିଷେକ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ।’

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ତାଙ୍କ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ସେମାନେ ଆମ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବୈଠକ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଦେଉନାହାଁନ୍ତି। ସେମାନେ ଦଳର ୨,୫୦୦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଇଦ୍‌ଗାହଗୁଡ଼ିକୁ କବଜା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି।’

 

