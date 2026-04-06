ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା ଭାରି, ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଶରୀର ହୋଇଗଲା ଚଟଣୀ!
ଯୁବକଙ୍କ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିବାର ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଦୁନିଆ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଅଗଣିତ ଚମତ୍କାର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ।
ସମ୍ପ୍ରତି, ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ମରଣ କରାଇଥାଏ ଯେ କିପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ରତା ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଭିଡିଓଟିରେ ଥିବା ଦୃଶ୍ୟଟି ଏକ ରେଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ବୋହୁତ ଜୋରେ ଦୌଡୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
ହୁଏତ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ରତା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ, ସେ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳେ ଖସିପଡ଼ିଲେ।
ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଯୁବକ ଜଣକ ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଙ୍କରେ ପଶିଗଲେ। ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଦେଖଣାହାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ।
ଭିଡିଓଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକି ନାହିଁ ବରଂ ଏହାର କୋଚ୍ ଯୁବକଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଫାଙ୍କରେ ଫସି ସେ ହତାଶ ହୋଇ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି:
ଏହି ସମୟରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଯୁବକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
କେତେକ ତୁରନ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଧାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ପରେ ପରିବେଶ ହଠାତ୍ ଅରାଜକତାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଭିଡିଓରେ ଯୁବକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଥରହର ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନର ଗତି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ କରିଦେଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ପରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଦଳ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟଜନକ ରହିଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ବିବରଣୀ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ଲୋକମାନେ ଲଗାତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ଉଚିତ। କିଛି ୟୁଜର ଏହାକୁ ଅବହେଳା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।