ରାଶନ କାର୍ଡ ବାଲା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ… ଚାଉଳକୁ ନେଇ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, PMGKAY ରେ କ’ଣ ବଦଳିଲା ଜାଣନ୍ତୁ

ଏବେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଚାଉଳ ମିଳିବ।

By Subhasmita Das

ଓଡିସାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ରାସନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଚାଉଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଆଗକୁ, ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (PDS) ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିବା ଚାଉଳରେ ଭଙ୍ଗା ଶସ୍ୟର ପରିମାଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ହେବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଶସ୍ୟ ପାଇବେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା (PMGKAY) ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୮୦ କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରାସନ୍ ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ…

ଇରାନରେ ୬ ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଆୟାତୋଲ୍ଲା…

ଚାଉଳର ଗୁଣବତ୍ତାରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା:

କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ରାସନ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିବା ଚାଉଳର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନଦଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।

କଞ୍ଚା ଚାଉଳରେ ଭଙ୍ଗା ଶସ୍ୟର ସୀମା ୨୫% ରୁ ୧୦% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପାଇଁ ସୀମା ୧୬% ରୁ ମାତ୍ର ୫% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ବର୍ଷ ପରେ ରାସନ ଚାଉଳର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ।

ରାସନ ପରିମାଣରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ:

ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ PMGKAY ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାସନର ପରିମାଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ; ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣର ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତ ହେବ।

ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ (NFSA) ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ।

ଏହି ସମୟରେ, ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ମାସିକ ୩୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ।

କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇବା।

You might also like More from author
More Stories

ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ…

ଇରାନରେ ୬ ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଆୟାତୋଲ୍ଲା…

୧୦ ନା ୧୧ ଜୁଲାଇ… ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ…

ସତରେ କ’ଣ ଗରଜିଲା ମେଘ ବରଷେ ନାହିଁ?…

1 of 18,156