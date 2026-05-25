PNG ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସାବଧାନ! ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଆଉ କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର
ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରର ରୋଷେଇ ଘରେ ପାଇପ ଯୋଗେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (Natural Piped Gas - PNG) ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବ ନାହିଁ।
LPG News : ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ଭାରତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଦ୍ୟତମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ପାଇପଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ (PNG) ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବ ନାହିଁ।
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ବାସ୍ତବରେ, ସୋମବାର ଦିନ ସରକାର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ PNG ସଂଯୋଗ ଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ LPG ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିବା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ‘ହରମୁଜ ଜଳସଂଧି’ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ LPG ର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ସରକାର କିଛି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ LPG ଯୋଗାଣରେ ମଧ୍ୟ କାଟଛାଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତରେ ବର୍ଷ 2025 ମସିହାରେ 33.15 ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ LPG ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 60% ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଆମଦାନୀର ପାଖାପାଖି 90% ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲା।
ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ PNG ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଏକପଟେ ସରକାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ଆସୁଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ (PNG) ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ PNG ଧାରକମାନଙ୍କୁ ଆଉ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ନଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯାହା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି।