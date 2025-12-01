‘କମଳା ସହିତ ସେଓର ତୁଳନା…’ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ତୁଳନା କରିବା ସମାନ, ଏପରି କହି କଟାକ୍ଷ କରିଲେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର; ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରଖିଲେ ବଡ଼ ବୟାନ…

ପଛରେ ପଡିଲା ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ୧୦ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ...

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କ ମୁହଁ ଚୁପ କରିଦେଲେ ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ଏପରି କିଛି କହି କଟାକ୍ଷ କଲେ ଯାହାକି ଖୋଦ ଶାହିଦି ଆଫ୍ରିଦି ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଧା ସିଧା ରୋହିତଙ୍କ ସହ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବ ଖେଳାଳି।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ତାଙ୍କ ୫୭ ରନର ଇନିଂସରେ ତିନୋଟି ଛକା ମାରି ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ ହାସିଲ କରିଥିଲେ।

ଆଫ୍ରିଦି ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ରେକର୍ଡ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଅତୁଲ ୱାସନ ରୋହିତ ଏବଂ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ ସେଓକୁ କମଳା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ସହିତ ସମାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଞ୍ଚିରେ ପ୍ରଥମ ଏକଦିବସୀୟକୁ ୧୭ ରନରେ ଜିତିଛି। ଶେଷ ଓଭର ଯାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ଯାଚ କାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ୩୪୯ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା।

ବିରାଟ କୋହଲି ୧୩୫ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ କେଏଲ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରୋହିତ ତିନୋଟି ଛକା ମାରି ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ପାଇଁ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ।

ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଅତୁଲ ୱାସନ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ତୁଳନା କରିବା ଉପରେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଯଦି ଏହାକୁ ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସେଓ ଏବଂ କମଳା ତୁଳନା କରିବା ଭଳି ପ୍ରତିତ ହେବ।”

ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ:

ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥା ହେବା ବେଳେ ଅତୁଲ ୱାସନ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଏହାକୁ ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସେଓକୁ କମଳା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ପରି ଲାଗିବ। ଯାହାକି ଅନୁଚିତ୍।

ଏହା ଜଣେ ଓପନରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଭୂମିକା ଥିଲା ସେ ଖେଳ ଶେଷକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଇନିଂସ ଶେଷ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଓପନର ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ କେହି ୧୦୦ରୁ କମ୍ ଇନିଂସରେ ଏତେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରେ, ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉପରେ କେତେ ବଡ଼ ରହିଛି।”

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଆପଣ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରିପାରିବେ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଓପନର ଏତେ ଭଲ ସଟ୍ ଖେଳନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଥର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇବାର ଦକ୍ଷତା ରଥିଥାନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଓପନର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି।

ODIରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍:

ରୋହିତ ଶର୍ମା (ଭାରତ) – ୩୫୨
ସାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି (ପାକିସ୍ତାନ) – ୩୫୧
କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ (ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍) – ୩୩୧
ସନଥ ଜୟସୁରିଆ (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା) – ୨୭୦
ଏମଏସ ଧୋନି (ଭାରତ) – ୨୨୯

