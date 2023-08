The ‘X’ Factor; ଏଣିକି ଟ୍ୱିଟରରେ କରିହେବ Audio-Video Call: ଘୋଷଣା କଲେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X(ଟ୍ୱିଟର)କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ । ଖୁଶୀଘ୍ର ‘X’ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ବଡ଼ ଫିଚର ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । X ବା Twitterରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ ସୁବିଧା ଆସିବ । ତେବେ ଏହା କେଉଁ ଡିଭାଇସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଚର Android ୟୁଜରଙ୍କ ସମେତ iOS, PC ଏବଂ Mac ୟୁଜରମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ।

Video & audio calls coming to X:

– Works on iOS, Android, Mac & PC

– No phone number needed

– X is the effective global address book

That set of factors is unique.

— Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023