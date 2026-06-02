ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଆକିବ ନବୀ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇର ହଠାତ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଜୁନ ୬ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆକିବ ନବୀ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।

By Priyanka Das

ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଜୁନ ୬ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ସିରିଜ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଯେତେବେଳେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆକିବ ନବୀଙ୍କ ନାମ ସେଥିରେ ନଥିଲା। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଆକିବଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥିବାରୁ, ଟେଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ନ ମିଳିବାରୁ ସିଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଟ୍ରୋଲିଂର ଜବାବରେ ବିସିସିଆଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ଆକିବ ନବୀ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକିବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ୬ ଜଣ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।

ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆକିବ ନବୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୬ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଡକାଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରବଳ ଗରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦଳର ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନେଟ୍‌ସରେ ବ୍ୟାଟ୍‌ସମ୍ୟାନ୍‌ମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ।

ଯେଉଁଠାରେ ଆକିବ ନବୀଙ୍କ କଥା, ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କର ଖେଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଟିମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫-୨୬ ସିଜିନରେ ଆକିବ ନବୀ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବୋଲର ଥିଲେ। ସେ ମୋଟ ୬୦ଟି ୱିକେଟ ନେଇ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରଣଜୀ ଚାମ୍ପିଅନ କରାଇବାରେ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୁରନୁର ବରାଡ଼ଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟର ଅଜିତ ଅଗରକର ଆକିବ ନବୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରର ଏହି ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ଗତ ଦୁଇଟି ରଣଜୀ ସିଜିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟେଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡରେ ଏକାଥରକେ ଅନେକ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।

 

