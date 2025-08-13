ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଭାଇରୁ ସାଜିଲା ପିଶାଚ; ଭଉଣୀକୁ କଲା ରେପ୍, ଗଳା କାଟି ଫାଶୀରେ ଝୁଲାଇଦେଲା
ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲଜ୍ଜା । ଏଠାରେ ଜଣେ ଭାଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ୧୪ ବର୍ଷୀୟା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ଏବଂ ପରେ ତାର ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିଛି।
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲଜ୍ଜା । ୟୁପିର ଆଉରିଆରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଭାଇ ତାର ୧୪ ବର୍ଷୀୟା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ଏବଂ ପରେ ତାର ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଘଟଣାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ, ସେ ମୃତଦେହକୁ ଫାଶୀରେ ଝୁଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ଏବଂ ହତ୍ୟାକାରୀ ଭାଇକୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ପ୍ରଚୁର ମଦ ପିଇଥିଲା
ଘଟଣାଟି ୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ର। ଏହି ମାମଲାଟି ବିଧୁନା କୋତୱାଲିର କକ୍ଷପୁରା ମଜରେର। ଘଟଣା ଦିନ, ସେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଝିଅଟି ଘରେ ଏକା ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ନୋଏଡା ଯାଇଥିଲେ। ବାପା ଘର ବାହାରେ ଏକ କୁଡ଼ିଆରେ ଶୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁରଜିତ ସକ୍ସେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିନରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ସେ ରାତିରେ ପ୍ରଚୁର ମଦ ପିଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେ ଶୌଚ ହେବାକୁ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ସେ କାନ୍ଥ ଡେଇଁ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଝିଅଟି ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ସେ ତାର ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ଶୋଇଥିଲେ।
ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ବାପା କବାଟ ଖୋଲନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।
ଏଠାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କେହି ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟିର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା।
ପଚରାଉଚରା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଫରେନସିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଛି।