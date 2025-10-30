IND vs AUS Live: ବୋଲିଂ କରିବ ଭାରତ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଫ୍ରିରେ ଦେଖି ପାରିବେ IND vs AUSର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ

IND vs AUS Live: ୨୦୨୫ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ।ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବ। ତଥାପି, ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ।

ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ:ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ଭାରତରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ଆପ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନରେ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା’ପରେ ସେମାନେ ଆରାମରେ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍‌ରେ ମାଗଣାରେ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ସେମିଫାଇନାଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା: ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦୁଇଟି ସେମିଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଥରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଥରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ସେମିଫାଇନାଲ ୨୦୧୭ରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଧମାକାଦାର ଶତକ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ସହଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।

ODI କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି:ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୬୦ ଟି ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୪୯ ଟି ଜିତିଛି। ଭାରତ କେବଳ ୧୧ ଟି ଜିତିପାରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ODI କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି।

 

